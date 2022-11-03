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將愛犬永遠留在身旁 飼主把黃金獵犬做成皮毛地毯

聯合新聞網／ 綜合報導
飼主為了紀念愛犬，將牠做成皮毛地毯。圖擷自Instagram
飼主為了紀念愛犬，將牠做成皮毛地毯。圖擷自Instagram

為了留下和寵物共同的回憶，澳洲一名飼主決定將自己的黃金獵犬做成地毯，以後每次看到地毯，就能回想起和狗狗在一起的美好時光。

據《鏡報》（Mirror）報導，現在有許多飼主在寵物過世後，會使用特殊方式讓寵物留在身旁。有些人是將寵物的名字刻在家具上，有些人會用寵物的骨灰做成墨水刺青，也有些人會以寵物的名義捐款給動物收容所。

不過將寵物做成地毯可說是十分少見。負責製作這塊地毯的公司「Chimera Taxidermy」位於澳洲，該公司所有人麥迪（Maddy）受訪時表示，其實這項要求一點都不奇怪，有越來越多飼主想將過世的寵物製成標本。

在該公司的IG官網上寫道：「這隻美麗的黃金獵犬成為了漂亮的皮毛，也準備好要回家了。」麥迪說，寵物標本剝製術是近五年才開始流行的，因此對很多人來說這種紀念方式仍非常新鮮。

雖然也有不少人認為這種作法令人難以接受，不過麥迪認為，這樣的紀念方式有助於減輕飼主失去寵物的哀傷，也能讓寵物永遠留在主人身旁。許多網友就留言表示從未看過寵物被做成標本，覺得這種紀念方式很可愛。

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