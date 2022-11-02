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爺爺養106隻錦鯉「數夜間被殺光」 殺魚兇手竟是牠

聯合新聞網／ 綜合報導
水獺闖入民宅池塘，偷吃106條魚讓屋主損失25萬台幣。圖擷自The Sun
水獺闖入民宅池塘，偷吃106條魚讓屋主損失25萬台幣。圖擷自The Sun

英國一名喜愛園藝與錦鯉的老先生，花園池塘裡養了許多錦鯉，不料卻遭小偷在短短5夜間，潛入池塘偷走上百條錦鯉，損失高達7,000英鎊（台幣約25萬），讓他心痛不已。

根據《太陽報》報導，平常喜歡在花園裡養花餵魚的麥卡錫，發現自己在短短5個晚上內消失100多條錦鯉，決定開啟調查，找出偷走錦鯉的兇手。沒想到在架設攝影機後，拍到了一隻有蹼的小偷，在晚上滑入池塘中，殺害了106隻錦鯉。

一開始麥卡錫在池塘邊發現一條被剝皮的魚屍體，他開始懷疑水獺是罪魁禍首，因此花了140鎊在池塘上蓋了網子，沒想到仍被水獺強行闖入，並在5個晚上連續犯案，把106條錦鯉們都殺了。

麥卡錫說這幾天他損失了7,000英鎊，雖然有一天他試圖用火把將水獺趕走，但水獺絲毫沒有害怕逃跑的意思，仍直視著他朝池塘前進。由於水獺是受到保護的動物，在經歷磨難後，麥卡錫決定放棄養魚，因為當池塘裡有魚時，水獺就會化身是殺魚兇手。

水獺
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