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囂張鼠鼠偷吃降血糖藥 屋主氣炸 網曝：連快篩都吃好嗎
相信很多人都有被老鼠嚇到的經驗，牠們常常趁半夜跑出來找食物，不管是居家或是辦公室都讓人困擾。有位女網友在臉書社團‧【爆怨公社】‧分享一張降血糖藥物，也被老鼠偷吃的照片，大嘆太誇張。
原PO表示，「現在老鼠真的是進階到這種程度，連降血糖藥都吃？」她分享了好幾張照片，只見醫師開的降血糖處方藥，膠膜被老鼠啃得亂七八糟，其中好幾片藥錠都被老鼠吃掉，引發熱烈討論。
不少人都遇過老鼠偷吃藥，「解便秘的藥被整包咬走」「B群糖衣也都被吃光了」「我媽媽失智的藥粉包也被老鼠吃掉過，我懷疑老鼠也有失智的症狀」、「我的胃食道逆流的藥也被吃光光了」、「之前我也是胃藥整排被老鼠整個吃光」、「我家老鼠也吃感冒藥」。
有網友分享老鼠奇葩食物，「我們公司的吃快篩試劑」、「公司的米奇都吃香皂」、「洗面乳都吃了，不怕」、「老鼠還吃我的NIKE鞋...整個很懂吃」、「之前辦公室的老鼠還偷喝了我的酒」。
網友笑，「台灣生活太優渥，連老鼠都有糖尿病的困擾了」、「臺南老鼠嗎？」、「老鼠沒健保只好偷藥吃」、「牠發現最近糖份偏高！需要治療一下」、「米奇也懂得養生欸」、「牠應該是有處方籤」、「改天放威而鋼，會不會子孫滿堂？」、「怪不得昨晚看有隻老鼠躺在我車下，原來是血糖過低」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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