又見路殺 竹山4個月小石虎疑跟媽媽覓食遭車輾死
南投竹山鎮有民眾在名竹大橋防汛道路發現有小石虎陳屍道路，通報竹山秀林石虎巡守隊處理，巡守隊召集人張志銘說，小石虎可能是跟媽媽外出覓食穿越馬路時，被車輾過傷重死亡。
南投縣竹山鎮秀林石虎巡守隊10月27日晚上接獲通報指出，有民眾開車行經名竹大橋防汛道路時，發現有小石虎陳屍道路上，腸子等器官已經外露，巡守隊員趕到現場，將石虎屍體交農委會特有生物研究保育中心處理。
張志銘今天接受媒體聯訪指出，小石虎被發現時已明顯死亡，據特生中心人員指出，小石虎約4個月大，可能是跟著媽媽外出覓食時，被車輛輾過致死，巡守隊員趕到現場時，小石虎已經肚破腸流，隊員們看到都很難過。
張志銘指出，這也是竹山秀林石虎巡守隊成立後第1次接觸石虎，沒想到巡守隊員到場時，石虎卻已死亡，他也要呼籲竹山鎮公所、縣府等單位，設立路牌提醒用路人小心石虎，慢速行駛。
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