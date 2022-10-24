迷航賽鴿身上「半甲刺青」曝超狂身份 內行驚呼：主人要哭了

日前有一名網友意外撿到一隻迷航的賽鴿，仔細一看卻發現牠的翅膀滿是有如「刺青」般的漆印，他PO照上傳後引起許多人好奇，但有人看了卻驚呼「主人要哭了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，表示某天他在工地工作時，意外撿到一隻迷航的賽鴿，他好奇地將賽鴿撿起並捧在手上，他拉開賽鴿的翅膀仔細觀察，竟發現翅膀透光顯現出被蓋滿各種顏色的印章。

貼文曝光後引起許多網友關注，多數人見到賽鴿宛如刺青般的印記後眼睛為之一亮，紛紛留言「這隻鴿子參加過不少比賽哦」、「有蓋章表示有比賽過了」、「戰績輝煌的一隻賽鴿！」、「這隻有比賽的翅膀漆印，給牠水喝、放掉吧～說不定這隻有下注」、「我曾經在白河將軍山當兵時撿過一隻，主人馬上從屏東殺上來，給我2千塊紅包當謝禮」、「賽鴿沒回家讓鳥主人賠了幾十、幾百萬，送回去立馬脖子被折斷」。

原來在賽鴿競賽中，為了防止參賽者作弊，主辦方多會在參賽鴿的翅膀蓋上暗章，當作識別標記，因此許多網友見到這隻賽鴿身上幾乎成「半甲」的標記就知道這隻賽鴿「征戰無數」。