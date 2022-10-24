淨灘驚見翻肚海龜！他問能撿嗎？ 網勸「先做1事」否則會罰錢

為了愛護地球，一些民眾會利用假日參與淨灘、淨山等活動。近日就有男子在淨灘時驚見一隻海龜屍體擱淺在沙灘上，他拍下照片後上網詢問能否將海龜撿起，結果遭許多網友急勸千萬別撿，否則可能會因違反「野生動物保育法」被開罰。

一名男網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，畫面中有隻海龜整躺臥在海灘上，該網友稱這是他在淨灘時意外發現的海龜屍體，令他頓時手足無措，「淨灘看到死海龜，到底該不該撿？」

多數網友聞言紛紛勸他不要撿，並提供解決辦法，「不可以撿...只能通報」、「保育類不論是否死亡，不要上手，一張照片，罰款6萬起跳」、「不要，碰了一樣觸法，打118」、「打118即可，曾經的海巡義務役路過」、「海巡接管後會通知保育中心帶回去做剖檢」。

一些網友也對這隻死去的海龜感到心疼，「怎麼身上一堆傷」、「看了很難過」、「太難過了吧」、「原來不能摸，好想幫他翻過來」。

根據「野生動物保育法」規定，無主或流蕩之保育類野生動物，以及無主之保育類野生動物產製品，包含其屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官等部分或其加工品，均應交由主管機關處理，並得委託有關機關或團體收容、暫養、救護、保管或銷毀。

另外，若擅自撿拾屍體，可能會被懷疑有騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖野生動物之嫌，依法可處6萬以上、30萬元以下罰金。