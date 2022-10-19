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【動物冷知識】自然界詐欺大師！這種蛇靠尾巴偽裝蜘蛛 要動不動騙鳥來殺
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？居然有一種蛇的尾巴，長得像蜘蛛，連動作都像蜘蛛！
今天我們一起來看看動物尾巴的冷知識吧！
雪豹的尾巴是貓科動物中最長的，由於雪豹棲息在高山寒冷地區，尾巴同時兼具儲存脂肪的功能，讓尾巴看起來特別粗壯。尾巴上面也覆蓋濃密蓬鬆的毛皮，他們睡覺時會用尾巴蓋住口鼻來保暖。
蛛尾擬角蝰尾巴形狀像蜘蛛，也會模擬蜘蛛一下動、一下不動的行為模式，堪稱影帝！
長尾鯊的尾巴可以幫助他們狩獵，他們會先用尾巴將魚群圍住，接著甩動尾巴將獵物擊昏或拍死，再進行捕食。
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