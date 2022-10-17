快訊

「台灣治安比馬國好100倍」遭馬國網友私訊恐嚇 高大成這樣反制

中重症+177！曾接種2劑 6歲童新冠後罹MIS-C仍在一般病房治療中

直播／疫情終於下降！本土確診增28,806例 較上周一減少10.2%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剪蛋殼見牠還在睡 北巿動物園棘皮瘤尾守宮首成功繁殖

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
守宮看到能吞進嘴巴大小的東西，牠們都會想咬一口，所以把寶寶和爸媽區隔開來。圖／北市動物園提供
守宮看到能吞進嘴巴大小的東西，牠們都會想咬一口，所以把寶寶和爸媽區隔開來。圖／北市動物園提供

台北市立動物園今年與新加坡動物園攜手合作，首次引進原生於澳洲的棘皮瘤尾守宮，如今守宮更傳來繁殖成功的喜訊。園方表示，孵蛋過程中，有一顆蛋遲遲未孵化，保育員甚至出手剪蛋殼，好險寶寶只是還沒睡醒，虛驚一場。

動物園表示，棘皮瘤尾守宮天生的凸疣與棘刺、顯眼的大頭與厭世臉，充滿特色的外觀時常被說長得像是「炸雞」或「小恐龍」。且整年都可以繁殖，每窩兩顆蛋，一年大約可生到六窩，孵化期則需90至100天。而今年抵台的兩對守宮，也已經陸續在檢疫期過後，各自孵育了新生寶寶。

動物園表示，談到孵化過程也是大有學問，因為考慮棘皮瘤尾守宮的原生環境，是位於溫度偏高且較為乾燥的澳洲地區，因此人工照養環境的設計，對溫度、濕度的控制就得特別留意。

動物園表示，保育員還會透過定期照蛋來判斷發育狀態，觀察產下的蛋內是否帶有血絲，若無則代表並未受精成功，若為受精蛋，隨著蛋內守宮寶寶成長，蛋也會越來越實心，在照蛋時若發現整顆蛋幾乎無法透光，就代表離守宮寶寶破殼的時間不遠。

動物園表示，不過此次的孵蛋過程中，有一顆蛋遲遲沒有動靜，保育員考量同窩的寶寶已經孵出，因此決定「出手」剪蛋殼，才發現是因為那個寶寶還沒睡醒，才會沒有反應，所幸是虛驚一場。

動物園表示，目前剛孵出來的寶寶都和同窩的兄弟姐妹一起居住，因為棘皮瘤尾守宮並沒有育幼的行為，生產完將蛋埋起就會離開。同時守宮看到能吞進嘴巴大小的東西，牠們都會想咬一口，為了避免守宮爸媽「六親不認」，所以將牠們進行區隔，讓寶寶能夠安全的長大。

動物園表示，由於棘皮瘤尾守宮是夜行性動物，遊客若來到兩棲爬蟲館，已經有一對成體棘皮瘤尾守宮正式在展示區，不過白天通常會躲在石板下方休息，遊客需要一點眼力及運氣。

棘皮瘤尾守宮天生的凸疣與棘刺、顯眼的大頭與厭世臉，充滿特色的外觀時常被說長得像「炸雞」或「小恐龍」。圖／北市動物園提供
棘皮瘤尾守宮天生的凸疣與棘刺、顯眼的大頭與厭世臉，充滿特色的外觀時常被說長得像「炸雞」或「小恐龍」。圖／北市動物園提供

棘皮瘤尾守宮

延伸閱讀

北巿清江國小資深足球教練藤條體罰學生 教育局怒斥零容忍

寫作教室／知性題寫作「觀點、事例、同理」 這3字是關鍵

見迷你馬與羊駝蹓躂免驚 北市動物園減敏訓練中

動物園獅子布偶裝演習「超正經衝撞圍捕」 2母獅在旁全程看戲一臉懵

相關新聞

剪蛋殼見牠還在睡 北巿動物園棘皮瘤尾守宮首成功繁殖

台北市立動物園今年與新加坡動物園攜手合作，首次引進原生於澳洲的棘皮瘤尾守宮，如今守宮更傳來繁殖成功的喜訊。園方表示，孵蛋...

他在山壁遭黑熊媽媽躍下突襲！單靠「一手一腳」擊退驚險20秒影片曝

在野外遇到熊又手無寸鐵是相當危險的事，一名登山客在攀岩時遭到黑熊攻擊，竟然靠大聲吼叫和拳腳就成功嚇退黑熊，保住一命。

打賭打輸？狂女跪貓砂盆前「挖一大坨屎吃掉」 喵皇嚇傻逃竄：鏟屎官瘋了

鏟屎官天天清貓砂盆清到瘋了？近日一段短片瘋傳，一名女子家中養了一隻貓，某天她竟然當著愛貓面前把貓砂盆內的貓屎挖起來吃掉，超狂舉動看呆旁邊的喵星人，嚇得牠當場崩潰逃竄。

30隻猴子大軍闖住宅區囂張趴趴走！居民曝超抖影片：這麼大群第一次看到

獼猴侵襲人類居住地在台灣已不是新聞，在日本也有猴群大舉入侵！有猴子成群結隊地在住宅區遊蕩，看起來非常囂張。

男大生驚見「米奇坐宿舍販賣機內爽吃自助餐」 眾人圍觀繼續嗑百萬網友看傻

米奇販賣機？一名男大生日前在宿舍裡面的自動販賣機前想買點零食來吃，結果竟看到一隻胖米奇在自動販賣機內開心的撕開零食包裝，吃東西吃的非常入神，完全沒有發現有人類正在看著牠，驚悚又可愛的影片在網路上瘋傳。

在前個家被去爪遭弟妹排擠 金吉拉笑：想投胎回去當牠們的主人

寶妹是爸拔從一對分手情侶手中接養過來的金吉拉，前男主人曾經對寶妹去爪，所以寶妹對被碰腳腳很有陰影，梳毛毛也會生氣，傲嬌又讓人揪心。新主人交女友時，寶妹一度很介意新爸拔被搶走，直到透過寵物溝通跟牠說馬麻也很愛牠，牠才漸漸接受，最後反倒更黏媽麻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。