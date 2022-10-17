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剪蛋殼見牠還在睡 北巿動物園棘皮瘤尾守宮首成功繁殖
台北市立動物園今年與新加坡動物園攜手合作，首次引進原生於澳洲的棘皮瘤尾守宮，如今守宮更傳來繁殖成功的喜訊。園方表示，孵蛋過程中，有一顆蛋遲遲未孵化，保育員甚至出手剪蛋殼，好險寶寶只是還沒睡醒，虛驚一場。
動物園表示，棘皮瘤尾守宮天生的凸疣與棘刺、顯眼的大頭與厭世臉，充滿特色的外觀時常被說長得像是「炸雞」或「小恐龍」。且整年都可以繁殖，每窩兩顆蛋，一年大約可生到六窩，孵化期則需90至100天。而今年抵台的兩對守宮，也已經陸續在檢疫期過後，各自孵育了新生寶寶。
動物園表示，談到孵化過程也是大有學問，因為考慮棘皮瘤尾守宮的原生環境，是位於溫度偏高且較為乾燥的澳洲地區，因此人工照養環境的設計，對溫度、濕度的控制就得特別留意。
動物園表示，保育員還會透過定期照蛋來判斷發育狀態，觀察產下的蛋內是否帶有血絲，若無則代表並未受精成功，若為受精蛋，隨著蛋內守宮寶寶成長，蛋也會越來越實心，在照蛋時若發現整顆蛋幾乎無法透光，就代表離守宮寶寶破殼的時間不遠。
動物園表示，不過此次的孵蛋過程中，有一顆蛋遲遲沒有動靜，保育員考量同窩的寶寶已經孵出，因此決定「出手」剪蛋殼，才發現是因為那個寶寶還沒睡醒，才會沒有反應，所幸是虛驚一場。
動物園表示，目前剛孵出來的寶寶都和同窩的兄弟姐妹一起居住，因為棘皮瘤尾守宮並沒有育幼的行為，生產完將蛋埋起就會離開。同時守宮看到能吞進嘴巴大小的東西，牠們都會想咬一口，為了避免守宮爸媽「六親不認」，所以將牠們進行區隔，讓寶寶能夠安全的長大。
動物園表示，由於棘皮瘤尾守宮是夜行性動物，遊客若來到兩棲爬蟲館，已經有一對成體棘皮瘤尾守宮正式在展示區，不過白天通常會躲在石板下方休息，遊客需要一點眼力及運氣。
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