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大小便不落地 他幫狗狗穿上成人紙尿褲排泄：儀式感也要有

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO幫狗狗穿上成人紙尿褲。圖擷自動物梗圖星球
原PO幫狗狗穿上成人紙尿褲。圖擷自動物梗圖星球

依據廢棄物清理法規定，飼主若放任寵物隨地大小便不予清理，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。有網友分享在遛狗時幫自己的寵物狗穿上最大號的成人紙尿褲，雖然對狗狗來說不美觀，但可以輕鬆解決大小便不落地的問題。

原PO在臉書社團「動物梗圖星球」表示，自從自家的寵物狗用了成人紙尿布後，被鄰居看見狗狗在盆栽旁抬腳，又在家門口蹲下，結果發現鄰居欲言又止，似乎想說些什麼卻又沒說出口。

狗狗又蹲又抬腳，狗便不落地。圖擷自動物梗圖星球
狗狗又蹲又抬腳，狗便不落地。圖擷自動物梗圖星球

有網友支持原PO幫狗狗穿成人尿布，表示「這才是身為養狗主人的基本禮貌」，並批評有許多飼主只顧自己方便就讓狗到處亂尿在別人的輪胎或花盆，若狗狗在外拉肚子，除了清潔不易同時也造成用路人困擾。

另有網友表示狗狗穿著成人紙尿褲很奇怪，藉此詢問原因，原PO說明「因為鄰居叫我把尿撿起來」，解釋有些鄰居比較介意，覺得狗尿用水沖完後還有味道。不過還有人提醒遛狗時都要牽繩，以免發生危險，不過他解釋，圖片上原本就有狗狗使用的胸背帶，且拍攝地點位於死巷、車流少，牠排便後牽繩就掛上了。

也有人補充，狗尿尿有時候不是為了解放，而是為了留下氣味鞏固地盤，需注意狗狗若有莫名的躁動或敵意，則代表牠的地盤氣味變弱或遭其它犬隻入侵，需重新鞏固。

其他網友則紛紛表示，「就算有尿布，還是要有儀式感（抬腳+蹲）」、「成人紙尿布也不便宜欸，願意投資就給讚」、「原來可以這樣用呀」、「負責的飼主」、「跟我家的一樣欸」。

狗狗 臉書

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