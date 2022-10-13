誰贏過團團和圓圓？動物園十大最受網友歡迎的動物！

動物人氣王是誰呢？

動物園不只適合朋友出遊、情侶約會、校外教學，也能帶著小孩來場親子之旅，園區內除了有軟綿綿的可愛熊貓、呆呆的企鵝外，還有的老虎、獅子等霸氣外露的猛獸，各式各樣的動物應有盡有，成為許多人的假日休閒踏青的選擇之一。

在園區的眾多動物之中，究竟誰擁有最高人氣呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出動物園裡最受歡迎的前十大動物，快來看看有沒有你喜歡的動物吧！

image source：Taipei Zoo 臺北市立動物園

No.10 昆蟲

除了觀賞各式各樣的動物之外，動物園內的昆蟲館也深受許多遊客喜愛，裡面擁有琳瑯滿目的昆蟲，包括鍬形蟲、蝴蝶還有各種甲蟲等等，再加上關於牠們的起源、演化、構造等詳細的資訊介紹，讓參觀者們能夠進入昆蟲的奇妙世界。

深受小朋友喜愛的昆蟲館，也讓不少網友們稱讚：「小孩來都超興奮」、「帶小孩消耗體力的最佳場地」、「各類的昆蟲們真的都有」、「蝴蝶超美」、「昆蟲的保育也很重要」、「動物園除了看動物，昆蟲館也超讚」。

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image source: Taipei Zoo 臺北市立動物園

No.9 臺灣黑熊

說到台灣最具代表性的動物，一定非「台灣黑熊」莫屬！被譽為「台灣國寶」的台灣黑熊，被多個城市當成吉祥物，胸前鮮明的白色「V」字斑紋是它們的最大特徵。不過，近年來台灣山區、道路的許多開發工程，讓台灣黑熊的棲地遭到破壞，也讓牠們的繁衍不像從前那麼容易，造成數量驟減。

面對台灣黑熊的減少，不少網友也紛紛喊話：「應該更關注台灣黑熊」、「台灣代表性動物不能滅絕」、「好可愛」、「台灣黑熊好善良」、「在野外也遇過真的很善良」。

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image source: Taipei Zoo 臺北市立動物園

No.8 石虎

屬於夜行性動物的石虎，白天會在樹叢之類的隱密處休息，等到傍晚天色較為昏暗時才會開始外出活動和獵食。石虎是台灣現存的唯一本土貓科動物，但隨著人類獵殺、棲地破壞等原因，數量急速下降， 在2008年被列為第一級瀕臨絕種保育類動物。

為此台北市立動物園和特有生物研究保育中心及屏東科技大學合作進行「石虎保育繁殖計畫」，並且在今年6月迎來了石虎寶寶，可愛模樣讓網友直呼：「會不會太可愛了！」、「毛色好漂亮」、「石虎寶寶超可愛」。

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image source: Taipei Zoo 臺北市立動物園

No.7 貓熊

散發著呆萌氣息，自帶「療癒氛圍」的大貓熊深受大家喜愛，台北市立動物園內的人氣王「團團圓圓」，在14年前來台時更是引起全台關注，成為大家前往動物園時必看的動物明星。

前陣子「團團」傳出身體有恙的消息，讓不少網友非常擔心，園方也出面證實，並表示目前團團已接受相關檢查，但要等待其他檢驗結果出爐才能釐清病因。網友們紛紛留言表示：「希望團團趕快好起來」、「早日康復」、「萌萌的團團加油」、「陪伴著我們長大的重要夥伴」。

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image source: Taipei Zoo 臺北市立動物園

No.6 山羌

山羌為台灣特有亞種，是台灣最小的鹿科動物，與梅花鹿及水鹿並列台灣僅有的三種原生鹿科動物。從2019年1月9日起，山羌被農委會林務局由保育類調整為一般類野生動物。

今（2022）年初新竹動物園被爆出將紅毛猩猩和山羌飼養在同一區域，猩猩兩度抓起山羌後腿，狠甩撞樹、砸地，此事在網路上引發熱議，不少人憤怒表示：「不能一起養吧」、「動物園還是要好好愛護動物」、「不同生活圈真的不能這樣。」事後動物園也表示已將兩種動物分開，之前並未發生過該種情況。

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image source: Taipei Zoo 臺北市立動物園

No.5 獅子

有「萬獸之王」之稱的獅子，是非洲草原最大型的貓科動物。獅子擁有狩獵的天性、靈敏的嗅覺與極佳的追捕能力，就算只是躺在地上，身上的「王者風範」仍讓人不可忽視，也成為大人小孩們到動物園必看的動物之一。

六福村的動物園區更推出近距離接觸獅子、老虎等猛獸的體驗，吸引許多人前往一睹獅子霸氣的王者之姿，網友們也表示：「獅子真的自帶霸氣」、「長得一副好有威嚴的樣子」、「不愧是萬獸之王。」

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image source: Shou Shan Zoo 壽山動物園

No.4 紅毛猩猩

紅毛猩猩在馬來語、印尼語原文中其實是「森林裡的人」之意，因為身上覆蓋著紅色毛髮，所以後來才被稱為「紅毛猩猩」。紅毛猩猩不論在外表、智力和情感表現上都相當接近人類，在執行醫療訓練時，紅毛猩猩們不只會聽從指令做動作，有時還能理解話語的含義來進行雙向溝通。

在今年6月初台北市立動物園在迎來了新生的紅毛猩猩寶寶「秀彩」，抱著玩偶的可愛模樣讓網友們融化表示：「太可愛了吧！」、「好溫馨」、「抱著娃娃的樣子也太萌了！！」。

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image source: Taipei Zoo 臺北市立動物園

No.3 犀牛

犀牛是陸地上體型第二大的動物，其中白犀牛又叫「方嘴犀牛」，是現存犀牛中體型最大的一種。雖然白犀牛的視力非常差，但嗅覺和聽覺可是非常靈敏。由於走私犀牛角的情形猖獗，近幾年犀牛的數目逐漸漸少，但隨著政府與民間積極保育，目前白犀牛的數量正在逐漸恢復中。

犀牛抓癢、喝水、快步走的可愛模樣，在不知不覺間吸引到許多人，紛紛表示：「抓癢的樣子太可愛了！」、「看起來呆呆的，好可愛」。大便時的可愛模樣也意外引起網友們熱議：「好療癒」、「好舒壓」。

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image source: 高雄旅遊網

No.2 長頸鹿

看似優雅的長頸鹿有著引人注目的長脖子和黑黃皮毛，走起路來慢悠悠的，雖然體型高大，卻時常受到驚嚇。特別的是，在台北市立動物園裡的長頸鹿們有一隻叫做「玲瓏」的斑馬室友，融洽的可愛生活吸引許多人的目光。

據園方表示玲瓏在出生曾經受傷，擔心牠與雄性個體生活會有交配行為，鑒於斑馬是群居動物，因此決定讓斑馬和長頸鹿家族一起生活，它們相處的溫馨模樣也吸引許多網友前來捕捉。

不少網友表示：「互相磨蹭的樣子太可愛了吧」、「長頸鹿好容易受驚嚇，好好笑」、「好像我跟朋友的相處模式」、「好溫馨的畫面」。

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image source: Taipei Zoo 臺北市立動物園

No.1 老虎

被譽為「森林之王」的老虎，在動物園裡有著超高人氣，不少人來到動物園都是為了一睹老虎的英姿，那一身帥氣的斑紋，完美展現了老虎的王者氣勢。不過也因為這身獨特的毛皮紋路，再加上人類對藥材偏方的迷信，在地球生活超過200萬年的老虎因為人類的狩獵行為，導致野生數量遽減97%，棲息地也只剩下原先的5%。近年來隨著各國的保育行動，老虎數量才逐步增加。

除了新竹動物園最受歡迎的孟加拉虎雙胞胎兄弟「六福」、「來福」之外，六福村還有需要父母都有白色基因才能生出的「白老虎」，吸引了許多人前來觀賞，看過的網友也紛紛表示：「老虎真的很威風」、「不愧是森林之王」、「白老虎好特別」、「好有靈性的感覺」。

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image source: Taipei Zoo 臺北市立動物園

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月03日至2022年10月04日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『動物園十大明星動物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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