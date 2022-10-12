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【動物冷知識】非洲企鵝一開口…叫出「驢聲」 這些動物的叫聲和你想的不一樣

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？在非洲西南岸，有一群企鵝在學驢叫嗎？

今天我們一起來看看動物叫聲的冷知識吧！




班嘴環企鵝的眼睛上面有粉紅色腺體，若體溫上升，體內會有較多血液流經這個腺體，從而降溫。




台灣山羌是山羌在台灣的特有亞種，和水鹿及梅花鹿是台灣僅有的三種原生鹿科動物。




台灣原住民布農族神話中，因為大洪水氾濫，布農族人遷往山區生活，紅嘴黑鵯為他們取來火種，因此嘴巴忍受烈火燃燒成紅色，羽毛則因烤焦成黑色。有些則認為帶來火種的是台灣藍鵲。

在泰雅族的神話中，他們則成為滅火的英雄，為了撲滅森林大火，而犧牲自己滅火，導致嘴巴被燒紅、身體被烤黑。

參考連結：123

布農族人 企鵝 山羌 梅花鹿

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