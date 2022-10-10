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北市動物園慶雙十 國慶寶寶可免費入園

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
狐獴是屬於由雌性主導群體傳承經驗。圖／北市動物園提供
狐獴是屬於由雌性主導群體傳承經驗。圖／北市動物園提供

台北市立動物園為歡慶雙十國慶，10月10日出生的壽星，可憑身分證明免費入園。而10月11日則是國際女童日，也是台灣女孩日，園方表示，動物世界也有「女力」，像是動畫「獅子王」裡的山魈、狐獴都屬於由雌性主導群體傳承經驗，甚至獅群核心成員其實由雌性組成。

動物園表示，經典動畫「獅子王」，描繪了生氣蓬勃的非洲動物世界。提起非洲獅，多數人或許會先想到擁有一頭飄逸鬃毛的雄獅，然而作為貓科中極少見的群居動物，通常會由數十隻獅子組成獅群共同生活，其中成年雄獅一般不超過三隻，也就是說核心成員其實由雌性組成，並且雌獅終其一生不會離開原生獅群，除了撫養幼獅外也負責主要的狩獵工作，是典型的母系社會。幼年的雄獅成長到三歲左右就會被獅群驅離，開始野外流浪生活，直到成功取代其他獅群內的雄獅位置。

動物園表示，而獅子王中的反派角色斑點鬣狗，在現實中的長相其實頗為憨厚，和非洲獅同樣過著女性主導的團體生活。雌性斑點鬣狗的體型較雄性大、地位也較高，甚至演化出極為獨特的生殖器官，只有在雌性的同意下才可能進行交配行為，斑點鬣狗的社會結構同樣由母系支配，成年雄性的地位甚至不如幼狗，而雄性幼狗也會在大約兩歲後離開原生族群以防止近親繁殖。

動物園表示，此外舉起小獅子辛巴的長老山魈和陪他度過難關的好友狐獴，也都屬於由雌性主導群體傳承經驗，雄性離開原生群體的母系社會，其他雖然沒出現在電影裡，但同樣生活在非洲的母系代表還有非洲象和環尾狐猴等等。動物世界和人類世界一樣有著多元化的社會結構和階層關係，我們不妨抱持尊重包容的開放心態，透過觀察與研究去探索世界，也許會發掘出不同的觀點和可能性。

非洲獅的核心成員其實是由雌性組成。圖／北市動物園提供
非洲獅的核心成員其實是由雌性組成。圖／北市動物園提供

非洲 獅子 動物園

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