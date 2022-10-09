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太黏人！他請益如何讓貓咪變高冷 網用「這招」：你會心痛

聯合新聞網／ 綜合報導
網友懊惱自己的貓咪太黏人。圖擷自貓咪也瘋狂俱樂部
網友懊惱自己的貓咪太黏人。圖擷自貓咪也瘋狂俱樂部

一般貓咪都給人高冷的印象，近日有網友因為自家養的緬因貓太黏人，因此發文詢問網友「有沒有什麼方法能讓牠高冷一點？」並強調不是炫耀文，是真的有點困擾，許多網友紛紛回覆可以再多養一隻就不黏了，也有網友認同完全可以理解。

有網友在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」表示，很多人都會覺得自己的貓很冷淡，希望貓咪更黏自己一些，但其實貓咪黏人壓力很大，牠的個性極度親人，加上家裡只有原PO一個人，基本上走到哪就跟到哪，包括吃飯、廁所、洗澡、睡覺、運動等，反正一定要待在旁邊，常會過來蹭個兩下，他詢問網友「有沒有什麼方法能讓牠高冷一點，不要讓牠那麼喜歡黏在我身上？」

另有網友分享，貓跟人一樣，不理牠的時候會犯賤自己過來，主人越高冷的貓越黏，「我家的貓就是這樣」。他舉例，「如果你今天一直騷擾你喜歡的人，別人會把你當變態，跟貓相處要把牠想成是人，自然貓就會黏你，誰喜歡被人亂抱、亂親、亂拉手，一樣的道理用在貓身上，對牠有相對的尊重，貓就會黏過來。」

網友紛紛回應建議，「你再養一隻絕對不會再黏你」、「你再養一隻試試，保証不煩你了」、「等牠不黏你時，你會開始心痛」、「多吸幾次，讓牠覺得你太黏人很煩」、「我的跟你換，絕對不黏」。

其他人表示是炫耀文，「怎麼看都是炫耀文無誤⋯可惡，好羨慕啊」、「肯定是炫耀文」，也有人贊同「完全可以理解，養了第二隻還是被黏到無法呼吸」、「我也有一樣的困擾」、「緬因貓不意外，我家的也是黏到不行」。

緬因貓 貓咪

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