海生館賣企鵝 夠專業才能買

國立海洋生物博物館本月5日在官網公告標售非保育類企鵝36隻，引來質疑聲浪，把企鵝當商品販售是否正當；海生館副館長陳德豪說明，展缸有110隻的容量上限，標售目的在維護動物福利和環境。投標資格須為野生動物飼養業、批發業，還要提供飼育場地及環境清單，館方往年也有企鵝輸出經驗，非首次標售。

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