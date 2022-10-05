狗把人當神，貓自認是神！日本貓咪首次打敗狗 成為人類最愛的寵物

2017年的日本，是現代貓咪革命的源頭，也是在近代文明中，貓咪首次打敗狗類，成為人類最喜愛飼養的寵物。

回想那些由吉卜力生產的動畫電影中，從《魔女宅即便》（1989）、《心之谷》（1995）、《貓的報恩》（2002）到《安雅與魔女》（2020），每部都有貓咪擔任重要角色。再者，日本的招財貓吉祥物，以及位於東京新宿東口的巨型3D貓廣告，都是貓咪在日本大受歡迎的印證。

我的小時候在20世紀，當時我們習慣一種說法：「狗是人類最好的朋友」；不過到了21世紀的1/4，我們已經習慣貓咪也是家庭的一員；滑社群時，或許還會一直被各類貓動態與貓貼文干擾，一直分心傻笑。

想起小時候長輩將貓咪當成厄運象徵，如今卻成社群按讚的誘餌（「有貓就給讚！」），貓咪的命運真是時代大翻轉。

貓咪仍舊是團謎

雖然貓咪已是家庭寵物，人類對於貓咪的研究與認識，卻仍舊處於相當基礎的階段，遠遠落後於狗類研究大約15年。此外，狗類性格外放，心思幾乎都會顯露在眼神與肢體，尤其是尾巴，使得我們要理解狗類內心的需求與感受，都遠比沉靜深思的貓類容易許多。因此，有時候我們還得向寵物翻譯師求救，尋求了解貓家人的需求與心聲。

寵物溝通師是了解貓咪的一種途徑，科學家的研究也是。《喵星人的奇思妙想》（Inside the Mind of a Cat, 2022）就是這樣一部來自科學家近年對於貓咪研究的紀錄片，從貓咪的身體語言、訓練方式、社交活動、文化差異、與人互動等等的各種角度，數據化貓咪的習性與行為；使這位人類的神秘好朋友，變得更透明、更好相處、甚至還能訓練。

喵星人的生理秘密

這支影片揭露了貓兒的秘密生活，以及與狗兒的差異。例如，此時此刻，全世界有四億隻家貓，是地球有史以來最成功的十大哺乳動物之一。

牠們有比其他哺乳類動物較長、也較有彈性的脊椎，幫助他們更靈活地彈跳與跑步，並且創造時速50公里的跑步速度。

貓咪的肌肉，是少數能夠百分之百發揮肌力的哺乳類動物；跳躍時，能跳到高於自己身高五倍，並能在高空旋轉、四腳落地。除了體操選手，人類很難在空中旋轉，多半只有空中失憶，無法辨認方向。

貓咪測量自己能夠否穿過一個小洞，是靠觸鬚左右延展的寬幅測量；寬幅以內，就能穿越空間入口。不過，當代許多家貓都過胖，這項測量方法就會失效，而使貓咪顯得有些滑稽。

貓咪的心理秘密

相較於狗狗把人當神，貓咪則認為自己才是神。

貓咪聽得懂人類語言，也能辨認自己的名字，當然也認識自己的飼主；甚者，貓咪能與飼主建立愛的關係，只要貓奴也虔誠愛貓。或許你會想，「可是我的貓有時候都不理睬我？」這正是貓與狗的不同之處，貓咪聽得懂人類語言，但是牠不一定會選擇理會。

貓咪喜愛高處與小空間（箱子），因為這些地方會使牠們感到安全。箱子是貓咪最愛的玩具，因為具有舒壓效果，也可當成作掠食遊戲的躲藏處。

貓咪具有空間觀念，也有物體存有觀念。貓咪與狗類的認知能力不相上下，於是貓咪也是可以訓練的動物。

訓練貓咪與狗的方式不同，因為這兩種動物個性迥異。狗類喜歡討好人類，他的心裡話是：「我喜歡你，我願意為你作任何事！」但貓咪的心裡話是：「逼我啊！」當然，想要逼動貓咪，首先，要跟貓咪當朋友，取得貓咪的信任。

貓咪的社交秘密

與貓當朋友的第一步，是在與貓咪四目相接時，慢速眨眼；第二步，是要伸出手指來到貓鼻子前，讓牠湊近試探味道。從貓咪的頭頂摸頭，不是友好語言；因為對貓咪來說，只有狩獵者才會趁貓之危，從頭攻擊。

貓咪對人類的喜愛與社交，都是有挑選的。貓咪通常最愛飼主，磨蹭是他們對飼主表達信任與喜愛的語言。

貓咪的眼睛、耳朵和尾巴，都是溝通的工具。例如，快速左右搖晃的尾巴，代表不開心；筆直朝上的尾巴，代表很開心；尾巴末端抽動，表示好奇心被激起；夾著尾巴，當然就是很害怕。

至於貓咪的呼嚕呼嚕聲，與人類嬰兒的哭聲頻率重疊，會馬上會激起人類注意，並且喚醒人類的母性與父性，使人類屈服。

訓練貓咪的方法

以前我們多認為無法教貓咪指令，其實是可以的，只是需要長時間訓練，並尊重貓咪的個別性，了解牠們的天生脾氣，根據個別優點，因材施教。

貓咪不可能適應人類，是人類得適應貓咪的生活與學習。於是，打罵無效，逼迫也無法讓貓咪順服。例如，狗類喜歡接受食物獎勵，但是貓咪不一定；貓咪有時候寧可接受社交行獎勵，例如，受到貓奴的喜愛、撫摸與讚賞。

貓咪在人類的文化現象

因為貓咪知道人類的感受，也懂得察言觀色，加上對飼主感同身受，於是人類的喜怒哀樂會直接影響貓咪的心情，也會因為飼主的性格與生活習慣，而變得與人類相仿，使得貓咪也有文化差異。例如，日本貓比較澀縮膽小；美國貓比較大膽開放。

科學家研究，貓的影片能夠激起正面情緒，減少負面感覺，提供多巴胺。其實，養貓真的能帶來快樂與幸福感。

社群上的貓咪現象，讓貓咪在當代世界有不同的身分與功能。不僅愈來愈多科學家投入對貓的研究，連有些城市也對貓咪極為友善，例如土耳其伊斯坦堡，就是個市民一起養貓的貓咪友善城市。

後記

看完《喵星人的奇思妙想》，馬上想為這部紀錄片寫篇文章。我每天都會不小心沉溺在臉書裡，但不是周遊在朋友的發文，而是分心在看傻貓——一堆傻不隆冬的貓咪，做著許許多多意想不到的傻事，看著看著，我手裡的工作完全停頓，整個腦袋變空，全然犯傻到覺得超療癒。

貓咪的世界好沉靜安逸，好自我自在，牠帶給我歡樂，也給我人生啟示。雖然目前我沒有養貓（因為我很懶惰、不想剷貓砂，我也想在旅行時沒有後顧之憂），但是我非常享受貓咪帶給我的歡樂。為了感謝世界上所有的貓咪，還有那些養貓的愛貓人，特別紀錄《喵星人》的重點，讓大家有個管道可以更認識自己身邊的貓咪們。

「全文轉載自未來城市(狗把人當神，貓自認是神！《喵星人的奇思妙想》：認識21世紀城市生活的喵家人)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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