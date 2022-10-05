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【動物冷知識】小雞破殼都靠這顆牙！神奇「蛋齒」烏龜也有

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？大象每次換牙時，體重都會變胖喔！

今天我們一起來看看動物的牙齒冷知識吧！




一些物種如啄木鳥，有兩個蛋齒，一上一下。

有些鳥類如奇異鳥或巨足動物，他們在孵化時已經夠強壯，可以直接用腿和腳打開蛋殼，他們在孵化前蛋齒就會先脫落了。

【幼鳥的蛋齒】

【幼龜的蛋齒】




大象暴露在口腔外的兩根長長象牙，只會在乳牙恆牙交換時更換一次。




在嘴唇後面還有像一般魷魚、章魚一樣的喙狀嘴。

參考連結：123

大象 牙齒

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