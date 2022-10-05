【動物冷知識】小雞破殼都靠這顆牙！神奇「蛋齒」烏龜也有
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？大象每次換牙時，體重都會變胖喔！
今天我們一起來看看動物的牙齒冷知識吧！
一些物種如啄木鳥，有兩個蛋齒，一上一下。
有些鳥類如奇異鳥或巨足動物，他們在孵化時已經夠強壯，可以直接用腿和腳打開蛋殼，他們在孵化前蛋齒就會先脫落了。
【幼鳥的蛋齒】
Our first baby birds of the season have arrived - these two hatchling Mourning Doves!— BlueRidgeWildlifeCtr (@BRWildlifeCtr) 2021年4月2日
You can tell that these two birds are very young by the presence of an egg tooth - the small white areas on the upper beaks of each baby. pic.twitter.com/lwMHiDmSuu
【幼龜的蛋齒】
YOU CAN SEE ITS LITTLE EGG TOOTH Y'ALL 😭 https://t.co/DaESpMg68b pic.twitter.com/BomhXLOYqk— Carissa 🦡 (Armadill-ologist) (@MustelidMay) 2021年10月4日
大象暴露在口腔外的兩根長長象牙，只會在乳牙恆牙交換時更換一次。
在嘴唇後面還有像一般魷魚、章魚一樣的喙狀嘴。
Animal Dental Fact #22 – The Promacthoteuthis sulcus has human teeth. Image courtosy of http://t.co/fhsof5xW. pic.twitter.com/pyJEtZUv— West Avenue Dental (@WestAveDental) 2013年1月15日
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