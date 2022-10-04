趁主人用餐跳車 狐獴逛大街獲高市警尋回
高雄謝姓男子日前開車前往鳳山一間餐廳用餐，並將寵物狐獴留在車上開窗通風，不料狐獴卻自行解開胸背帶跳車逛街，經報警協尋發現已被一處工地工人拾獲照料，結束驚魂記。
高雄市政府警察局鳳山分局今天發布新聞稿指出，25歲謝男日前開車前往鳳山區瑞興路用餐，他下車後暫時讓身著胸背帶的狐獴「萌萌」在車上休息，並打開一點車窗保持通風，結果生性好奇的狐獴竟自行解開胸背帶上繩子，一溜煙跑出車外。
謝男及家人發現萌萌走失後急得像熱鍋上螞蟻，除四處尋找外也在臉書發布協尋文章。所幸有網友提供消息，指狐獴曾出現在附近一家工地，但謝男一家前往尋找卻未發現，只好至鳳山分局成功派出所尋求協助。
警方獲報後陪同謝男返回現場查看，經聯繫工地負責人才得知是有工地同事將狐獴帶回照料，最後成功聯繫到撿到狐獴的工人帶至派出所，謝男一家頻頻向警方道謝，感謝警方發揮人民保母精神，耐心協助。
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