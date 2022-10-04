肉肉太香！奶貓雙眼猛盯烤肉架饞到流口水 狂對奴才嘶吼抗議：朕也要吃

烤肉太香啦！國外一名飼主在社群平台抖音上分享一段影片，捕捉到家中的新生橘貓看到家裡正在烤肉爐裡吱吱作響的烤肉，被香氣吸引的牠不斷發出「喵喵嘶吼」，又奶又兇的叫聲融化了一旁的主人，最後也如願以償的吃到了肉肉。影片一出，累積超過800萬次點擊數，意外引起話題。

從抖音用戶@juicetheorangecat上傳的影片中可以看到，小橘貓「Juice」饞得不斷喵喵撕吼，眼睛視線從沒離開過肉肉半秒，但由於自己身形實在太過嬌小所以完全吃不到，無奈的模樣彷彿在說「快點給朕一口！」讓人看了又心疼又好笑。

影片一出，吸引超過150萬次的點讚數，大批網友湧入留言表示「Juice我們聽到你的心聲了」、「我喜歡牠的嘶吼音」、「我一直在等牠跳起來」、「好有耐心的貓貓呦，也很天真」、「希望Juice最後有吃到」、「抱緊處理了啦！！」主人則在留言區搞笑回應，Juice最後有吃到肉肉，請網友們別擔心。

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