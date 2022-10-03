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桃面愛情鸚鵡你哪位 北市動物園竟成民眾棄養點

中央社／ 台北3日電
北市動物園今天表示，生態鳥園發現一隻來路不明的桃面愛情鸚鵡。 中央社
北市動物園今天表示，生態鳥園發現一隻來路不明的桃面愛情鸚鵡。 中央社

北市動物園今天表示，生態鳥園發現一隻來路不明的桃面愛情鸚鵡，立即移出並檢驗是否有疫病，園區大清消等。園方呼籲，棄養寵物於動物園最糟可能「團滅」，民眾別再這麼做。

北市動物園新聞稿表示，最近生態鳥園發現一隻來路不明的桃面愛情鸚鵡，照養團隊立即設法捕捉、移出個體並進行大規模的環境清消。

獸醫師也對這隻疑似被民眾棄養的鸚鵡進行檢查，篩檢重要的傳染病原；但初步釐清此個體是否帶有傳染性疫病，須耗時1至2週才能知道結果。

動物園指出，鳥類常見的傳染病如喙羽症，可能透過病鳥的排泄物、體液及羽屑傳染，感染後常見患病鳥類出現羽毛發育不良、脫羽和羽毛變形萎縮及其他病變。而居住在生態鳥園的鳥類，24小時都在大網籠內自由活動，一旦出現傳染性疫病非常容易互相傳染，檢驗結果出來之前，照養團隊都十分揪心。

動物園說，曾發生多起被民眾丟棄寵物的案例，如蠶寶寶連同飼養箱整組被擺在昆蟲館外、溫帶動物區的紅耳龜群數量莫名增加、迎賓紅鶴池冒出其他鳥類和龜類、爬蟲館戶外區被丟棄受傷的綠鬣蜥，狗、貓、免子、雞、天竺鼠、黃金鼠、白鼻心等也都在棄養名單中。

動物園表示，遊園須知中有一項是「禁止寵物進入園區」，這是為了避免寵物和園區動物之間潛在疾病的傳染，呼籲遊客不要私下帶寵物遊園，更不可以將寵物丟棄在動物園內。

動物園說，民眾或許是為了減輕罪惡感才將寵物丟棄在動物園內，但例如兩棲類和爬蟲類動物常見的傳染病有虹彩病毒、蛙壺菌、疱疹病毒、沙門氏桿菌、分枝桿菌等，被棄養的動物若沒有即時發現並隔離，園內的族群就有被感染的風險，嚴重時更可能「團滅」。

動物園指出，動物園得依規定將這些遭棄養的寵物交給權責單位如台北市動物保護處，甚至進行人道處理，以降低潛在傳染病的染疫風險；而動物園內被棄置動物的場域，生活在其中的動物都必須長時間監控，留意是否有被感染，才能早發現並治療。

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