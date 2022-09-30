「世界最胖虎斑貓」比籃球肥！肉多到在地上滑不用走被罵翻 悲傷真相曝

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聯合新聞網／ 綜合報導
一隻胖到世界知名的虎斑貓由於有著驚人的肥厚身材成為網紅貓咪，不少網友經常批評這是飼主放任亂養的結果，對此胖虎斑貓的飼主出面喊冤。 (圖/取自IG)
一隻胖到世界知名的虎斑貓由於有著驚人的肥厚身材成為網紅貓咪，不少網友經常批評這是飼主放任亂養的結果，對此胖虎斑貓的飼主出面喊冤。 (圖/取自IG)

雖然胖貓胖狗很可愛，但為了健康不建議飼主放任飼養。一隻胖到世界知名的虎斑貓由於有著驚人的肥厚身材成為網紅貓咪，不少網友經常批評這是飼主放任亂養的結果，對此胖虎斑貓的飼主出面喊冤，表示他們並沒有亂餵食，也不知道為什麼貓咪會胖成這樣。

俄羅斯一隻網紅明星貓「利茲尼亞(Liznya)」因巨大的肥胖身形在網路上爆紅，與一般肥貓相當不同的是，利茲尼亞胖的就跟沙發坐墊一樣，平常想要舔毛都被肥肉擋住，必須靠牆支撐背部並努力往前伸脖子才能勉強舔到毛，平常走路的時候肥胖的腹部也垂墜在地上。

利茲尼亞肥胖圓潤的模樣吸引不少網友關注，但牠多年來都維持如此肥胖的身形也讓一些網友開始質疑利茲尼亞的飼主是不是沒有好好照顧牠，認為飼主給牠餵食過多食物導致超重，有網友說「就算是在俄羅斯這麼寒冷的地方，貓咪也不需要這麼多脂肪禦寒」。

對此利茲尼亞的貓奴趕緊出面解釋，喊冤「貓咪是自從懷孕後才開始發胖」。利茲尼亞的飼主說，他們的愛貓在生過孩子、絕育後體重因不明原因暴增，帶牠去了幾次醫院、還遵循醫囑餵食減肥處方糧食，強調自己從來沒有給利茲尼亞餵食過量的貓食。

飼主指出，除了節食，他們也有在監督利茲尼亞必須要運動， 但利茲尼亞的體重並沒有明顯下降。部分網友對此表示諒解，認為人要減肥都很難了遑論沒有體重概念的毛小孩，但也有網友不買單利茲尼亞飼主的說法，認為利茲尼亞胖成這樣可能有甲狀腺疾病問題等，覺得利茲尼亞的飼主相當不負責任，意外掀起正反論戰。

貓咪

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