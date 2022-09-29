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你的上班壓力大？ 狗寶貝聞得出來
狗狗竟然是心理醫生！最新研究表明，犬隻能藉由嗅覺，判斷民眾的心理壓力狀況。該研究蒐集了民眾在不同壓力狀態的汗水與呼吸，提供給犬隻嗅聞，結果發現93.8%的犬隻能正確辦別出不同。專家指出，目前臨床都會使用醫療服務犬，協助醫師診治憂鬱症、創傷後壓力症候群等問題
能嗅聞出壓力
《研究》表明，當人們快樂或者恐懼的時候，犬隻能夠聞出不同的氣味，進一步辨別飼主的狀態。但該研究是觀察狗與人類的互動狀況，非氣味的干擾因素猶存。
《CNN》報導，最新研究試圖判斷犬隻是否能單純從「氣味」判斷出人類的狀態。研究人員收集了參與民眾的汗水與呼吸當作樣本。隨後，研究人員會給予參與者心算任務，不斷催促他們回答正確答案，直到參與者講出正確答案，再收集一輪新的氣味樣本。
北愛爾蘭貝爾法斯特女王大學博士、同時也是該研究主要作者威爾遜表示，經過數輪測驗後，發現有93.8%的犬隻能成功判斷兩個樣本的不同，意味著「人們在壓力狀態下所散發出來的氣味，與正常狀態有所不同，至少狗狗能夠輕易分辨。」
協助臨床心理治療
動物臨床科學專家弗里曼說，相較人類嗅覺受器僅有5千萬個，犬隻共有2.2億嗅覺受體，犬隻之所以演化出現敏銳的嗅覺，可能與識別獵物、發覺威脅與促進關係和諧等需求有關。
威爾遜說，如果犬隻能夠辨識出人們的情緒與壓力狀態，在臨床上也有許多醫療服務犬，能更有效協助醫師診治焦慮症等心理疾病的病患。但她也坦言，這還需要更多的實驗，才能確認該研究結果是否能適用於實驗室外的世界。
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