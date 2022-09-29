你的上班壓力大？ 狗寶貝聞得出來

通常主人跟毛孩的關係，不是拔爸媽麻，就是哥哥姊姊，這次來預約的卻是叔叔跟嬸嬸，但從預約的過程，我就深深感受到，主人夫妻對這隻紅貴賓，就是抱持著為人父母的心情，「忘了跟你說，我們家阿弟是很帥的紅貴賓呦！」，叔叔嬸嬸不但為祂開了一個名為「永遠的寶貝」的群組跟我通話，字裡行間還時不時以阿弟為榮，思念的心情溢於言表。

2022-09-29 10:18