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墾丁封路護蟹耗費時間人力 借助科技實驗「光趨地下廊道」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
陸蟹學者劉烘昌說，墾丁陸蟹數量和種類較10年前調查大幅下降，外來入侵黃狂蟻攻擊則是最大的生存威脅，墾管處要再強化防治。記者潘欣中／攝影
陸蟹學者劉烘昌說，墾丁陸蟹數量和種類較10年前調查大幅下降，外來入侵黃狂蟻攻擊則是最大的生存威脅，墾管處要再強化防治。記者潘欣中／攝影

墾丁國家公園陸蟹生態資源豐富，墾管處今天舉行陸蟹保育成果發表會，針對抱卵陸蟹過馬路的「路殺」防治，除了台26線香蕉灣至砂島路段的封路護蟹，也計畫導入科技護蟹；陸蟹博士李政璋說，日前以生物趨光性實驗陸蟹地下通道的可行性，初步顯示對藍光有反應，計畫明年在公路局設置的地下通道正式實驗，但這只是治標，縮減至2車道才是治本。

每年農曆6至10月是墾丁國家公園抱卵陸蟹到海邊釋幼高峰期，為不讓抱卵母蟹晚上過馬路到海邊釋幼時遭車輛輾死，墾管處連續12年在台26線香蕉灣至砂島2公里路段熱區執行護蟹交管，保育研究課今天在保育成果發表會上表示，該路段今年7至9月過馬路的426隻個體中，有17隻遭路殺，都是在交管前或後發生，占3.99%，路殺比率雖較往年降低，但人車干擾比往年增加，交管時間是否延長，明年將列入考量。

陸蟹博士李政璋說，台26線香蕉灣至砂島2公里路段右側林地是陸蟹熱區，避免路殺的方法不是道路高架就是設地下通道，後者成本較低，陸蟹進入黑暗的地下通道可能迷路，他以生物趨光性實驗設陸蟹地下通道的可行性，日前在路旁16公尺長的密閉水溝內實驗，發現半數會走向藍光，但只是初步實驗，且公路局明年要設的實驗地下通道長達40公尺，加上溝內悶熱，讓他憂心變數大，即使成功，這也只是治標，縮減為2車道才是治本。

墾管處在台26線執行護蟹封路同時，環團也同步在區外的車城鄉濱海景觀公路福安橋至龜山橋段護蟹交管，屏東環團成員朱玉璽和律師張怡說，車城鄉四重溪和保力溪出海口間溼地，也是陸蟹和寄居蟹棲息，因馬路切割海岸與濕地連結，是陸蟹到海邊釋幼必經之路，卻是充滿危險的死亡之路，不能因位處國家公園區外被忽略。墾管處長林文和表示會請道路主管機關重視此事。

陸蟹學者劉烘昌說，墾丁香蕉灣、滿州港口村和車城後灣的陸蟹數量和種類，較10年前調查大幅下降，包括人為棲地開發、除草劑濫用、道路工程等切割棲地、氣象變遷、外來入侵黃狂蟻攻擊，都是陸蟹面臨的生存威脅；解決路殺危機，除了人為封路友善護蟹外，路面高架和設地下廊道都是方法和選項，外來入侵黃狂蟻攻擊則是最大的生存威脅，墾管處要再強化防治。

陸蟹博士李政璋日前以生物趨光性實驗陸蟹地下通道的可行性，計畫明年在公路局設置的地下通道正式實驗，他認為這也只是治標，縮減至2車道才是治本。記者潘欣中／翻攝
陸蟹博士李政璋日前以生物趨光性實驗陸蟹地下通道的可行性，計畫明年在公路局設置的地下通道正式實驗，他認為這也只是治標，縮減至2車道才是治本。記者潘欣中／翻攝
墾管處連續12年在台26線香蕉灣至砂島2公里路段熱區執行護蟹交管，今年7至9月統計過馬路的個體中，遭路殺3.99%，較往年降低，都是在交管前或後發生。圖／墾管處提供
墾管處連續12年在台26線香蕉灣至砂島2公里路段熱區執行護蟹交管，今年7至9月統計過馬路的個體中，遭路殺3.99%，較往年降低，都是在交管前或後發生。圖／墾管處提供

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