快訊

專訪6位首屆108課綱生 學習歷程vs.大考兩頭燒...面對升學巨獸首要課題是這

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

獨／「5、6人關同房聞臭味吃飯」玉里醫院遭控把人當畜生 中央回應

【動物冷知識】長頸鹿脖子以下全是腿？錯！其實牠們全是「短腿一族」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

身為陸地動物體哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？從比例上看來，長頸鹿就是個小短腿！

今天我們一起來看看動物腳的冷知識吧！




測量一頭3公尺高的長頸鹿，大腿骨約30公分、小腿約40公分，輸給一群自稱不足2公尺卻自稱腿長破百公分的明星！

不過長頸鹿的腳掌則有60公分！




身為陸地動物體重最重的大象，他們的腳成柱狀支撐他們的身體，從外部看不到腳趾。其實從內部看他們是墊腳尖走路的。




章魚可能會因為食物太少或環境因素感到壓力山大，而開始吃自己的觸手，不久後他們也會衰弱致死。

章魚都可能會因為壓力而走上絕路了，我們有壓力時一定要好好排解，不要憋在心裡了！

參考連結：12345

相關新聞

墾丁封路護蟹耗費時間人力 借助科技實驗「光趨地下廊道」

墾丁國家公園陸蟹生態資源豐富，墾管處今天舉行陸蟹保育成果發表會，針對抱卵陸蟹過馬路的「路殺」防治，除了台26線香蕉灣至砂...

海底彈珠台？「無重力海豹氣球」水中睡死 來回狂撞珊瑚礁整隻彈飛都沒醒

無重力睡眠艙？最近一段短片在網路上瘋傳，一名潛水愛好者日前在海中看到一幕爆笑畫面，一隻海豹閉著眼睛正在睡覺，但牠彷彿失去體重一般一邊睡一邊在海底不斷隨波逐流，就連撞到旁邊的珊瑚也沒醒來，熟睡的模樣讓不少網友笑翻。

女獵人「射殺一匹狼」拍照打卡嗨喊超爽 照片瘋傳網全怒了：那是哈士奇

哈士奇跟狼傻傻分不清楚。一名女獵人日前在社群網站上貼文，自豪表示在打獵過程中殺死一隻野狼，但那其實根本不是一匹狼，只是一隻無辜的哈士奇，此舉引來不少網友撻伐。

【動物冷知識】長頸鹿脖子以下全是腿？錯！其實牠們全是「短腿一族」

身為陸地動物體哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？從比例上看來，長頸鹿就是個小短腿！ 今天我們一起來看看動物腳的冷知識吧！

看到路邊3隻奶貓受困逃不出來 他「直接往牠們身上淋熱咖啡」網全讚爆

一杯咖啡也能夠救命。一名在煉油廠工作的男子某天看到三隻小貓受困在地上無法動彈，靠近一看才發現原來貓咪的尾巴被冰雪凍住無法行動，男子見狀趕緊將手中的熱咖啡淋在牠們身上，把冰成功溶化後這才讓小貓們得救。

朱銘美術館10月15日舉辦寵物日 現場打狂犬病疫苗、植晶片

9月28日是是世界狂犬病日，新北市動保處與朱銘美術館合作，於10月15日舉辦寵物日活動提供狂犬病疫苗及晶片施打，並於整個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。