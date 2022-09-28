【動物冷知識】長頸鹿脖子以下全是腿？錯！其實牠們全是「短腿一族」
身為陸地動物體哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？從比例上看來，長頸鹿就是個小短腿！
今天我們一起來看看動物腳的冷知識吧！
測量一頭3公尺高的長頸鹿，大腿骨約30公分、小腿約40公分，輸給一群自稱不足2公尺卻自稱腿長破百公分的明星！
不過長頸鹿的腳掌則有60公分！
I don't mind working on a #BankHolidayWeekend if it means I can #HaveAGiraffe! 😄— Nigel Larkin (@MrIchthyosaurus) 2021年8月2日
I just spent the last month conserving and mounting this huge #Skeleton.#Giraffe#Skeleton#Conservation#Mount#JobDone#JobSatisfaction pic.twitter.com/scnJ8fS8M1
身為陸地動物體重最重的大象，他們的腳成柱狀支撐他們的身體，從外部看不到腳趾。其實從內部看他們是墊腳尖走路的。
章魚可能會因為食物太少或環境因素感到壓力山大，而開始吃自己的觸手，不久後他們也會衰弱致死。
章魚都可能會因為壓力而走上絕路了，我們有壓力時一定要好好排解，不要憋在心裡了！
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