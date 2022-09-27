聽新聞
test
0:00 / 0:00
獅子被40條鱷魚包圍！機智脫困眾人驚：不愧是萬獸之王
「我要打40個！」獅子被稱為萬獸之王，並非浪得虛名！肯尼馬賽馬拉國家公園（Maasai Mara National Park of Kenya）就發生了驚奇一幕，1隻獅子被40多條鱷魚包圍，受困於河中央，幸牠臨危不亂，更趁鱷魚靠近時踩著對方的身體過河，最終突破重重包圍。影片引來網友熱議，直指「不愧是萬獸之王！」、「好聰明」、「獅子王」。
網上瘋傳的影片長2分39秒，畫面見到獅子正站在河中央的河馬屍體上，遭40多條鱷魚包圍。但面對鱷魚大軍，獅子不慌不忙視察四周環境，選擇了最近岸邊的方向待機，最終趁鱷魚群靠近，獅子竟踩著牠們的身體過河，成功突破包圍走到岸邊，相當大膽勇猛。
獅子脫困過程被遊客拍下並上載到網絡，立刻引起熱議，不少網友呼「不愧是萬獸之王！」、「好聰明」、「勇猛無懼」、「獅子王」，「那隻獅子踩著那些鱷魚，就像是踩著河流中的木頭一樣，厲害！」。也有網民估計，獅子應是走到河馬身上準備啃食，怎料水流太強把牠連同屍體沖到河中央，才會被鱷魚包圍。
延伸閱讀：
水獺反殺鱷魚影片瘋傳！水獺連環咬+神反應 鱷魚被咬到崩潰投降
3野豬「反殺」獵豹狂啃咬？遊客拍下震撼影片瘋傳 真相卻大反轉
文章授權轉載自《香港01》
udn寵物部落網站全新開張囉！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言