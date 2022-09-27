獅子被40條鱷魚包圍！機智脫困眾人驚：不愧是萬獸之王

「我要打40個！」獅子被稱為萬獸之王，並非浪得虛名！肯尼馬賽馬拉國家公園（Maasai Mara National Park of Kenya）就發生了驚奇一幕，1隻獅子被40多條鱷魚包圍，受困於河中央，幸牠臨危不亂，更趁鱷魚靠近時踩著對方的身體過河，最終突破重重包圍。影片引來網友熱議，直指「不愧是萬獸之王！」、「好聰明」、「獅子王」。

網上瘋傳的影片長2分39秒，畫面見到獅子正站在河中央的河馬屍體上，遭40多條鱷魚包圍。但面對鱷魚大軍，獅子不慌不忙視察四周環境，選擇了最近岸邊的方向待機，最終趁鱷魚群靠近，獅子竟踩著牠們的身體過河，成功突破包圍走到岸邊，相當大膽勇猛。

獅子脫困過程被遊客拍下並上載到網絡，立刻引起熱議，不少網友呼「不愧是萬獸之王！」、「好聰明」、「勇猛無懼」、「獅子王」，「那隻獅子踩著那些鱷魚，就像是踩著河流中的木頭一樣，厲害！」。也有網民估計，獅子應是走到河馬身上準備啃食，怎料水流太強把牠連同屍體沖到河中央，才會被鱷魚包圍。

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文章授權轉載自《香港01》

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