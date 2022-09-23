麻雀公認最難養！從小細心照顧、長大超親人 飼養過程大公開

在台灣，麻雀是相當常見的鳥類，適應能力強，大多數生存於野外、普遍在樹上築巢。不過近日有網友分享，去年收養掉落在自家的麻雀幼鳥，一路上細心照顧把牠養大，飼養過程相當不易，並向網友分享心路歷程。許多網友紛紛直呼「超厲害能養活」。

原PO在臉書社團「FrontBird 正面鳥圖貼圖區」分享，在2021年7月5日時，自家陽台天花板掉落一隻麻雀幼鳥，由於當時無法放回，就一路養到現在。

原PO當年撿到的麻雀幼鳥。圖擷自臉書社團「FrontBird 正面鳥圖貼圖區」

照顧過程原PO相當仔細，幼鳥時期一天餵食10幾次、若生病第一時間帶去獸醫看診，氣溫寒冷時，家中有準備電暖器加溫，外出時會攜帶暖暖包禦寒，也有專屬外出籠、外出背包。

飲食方面，他為麻雀準備三、四種飼料混合，天天換2~3次，並餵食水果或是未調味過的蔬菜，此外麻雀在水杯洗完澡會馬上換已過濾的能量水，若天氣炎熱也會開冷氣，放風時也會注意家裡冷氣電扇一律先關閉避免意外捲入。

原PO表示，至今麻雀現在非常黏人，看到人離開視線都會「哭」，若聽到門外家人停車聲音還會在屋內鳴叫歡迎主人，更直呼對於麻雀的付出「相信這些是很多飼養鳥類的人都無法做到的」。

許多網友紛紛表示，「謝謝你救了小麻雀」、「你好厲害，可以成功救活牠」、「好可愛，養的很漂亮」、「麻雀吃很雜，其實不好養，要注意營養素均衡喔」、「很少有機會近距離看到麻雀耶」。

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