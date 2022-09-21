快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

【動物冷知識】腳滑會被吃掉喔！馬桶、睡袋或墳墓？小動物與豬籠草的愛恨情仇

聯合新聞網／ 綜合報導

哈囉大家好，我是帽帽！

在大自然中有一些植物是吃肉的，其中豬籠草可愛的外型也深受許多人喜愛。但你知道有一種動物把豬籠草當睡袋，甚至當廁所便便嗎？

今天我們一起來看看豬籠草的動物冷知識吧！




先來說說豬籠草，他們大多數生長在印度洋群島、馬達加斯加、斯里蘭卡、印度尼西亞等潮濕熱帶森林裡，中國海南，廣東、雲南等省，香港的新界和大嶼也有這種植物。

由於熱帶地區的高溫和大量雨水沖刷，土壤中的氮素含量低。豬籠草透過捕食昆蟲獲取氮素及蛋白質等營養。




跟其他豬籠草相比，蘋果豬籠草的葉蓋後翻，籠內多為其他植物的落葉，被認為是靠吸收腐敗有機質釋放的營養素而獲取營養。

他們的籠內紀錄超過50種的底內生物，有青蛙、蜘蛛、孑孓等。




赫姆斯利豬籠草後壁的一個拋物線結構，其回聲反射比其他捕蟲籠要高得多，方便哈氏蝙蝠尋找。

赫姆斯利豬籠草葉片中的氮素有33.8%來源於哈氏彩蝠的便便。




馬來王豬籠草內發現過青蛙、老鼠、蜥蜴、鳥類等小型脊椎動物的屍體。雖然以捕食和消化動物而著名，但其捕蟲籠中仍生活著大量其他生物體，其包括蒼蠅、孑孓、蜘蛛、蟎蟲、螞蟻，也有發現馬來吸血鬼蟹也是宿主之一！

參考連結：1234

蝙蝠

延伸閱讀

【動物冷知識】到底多想飛！明明上不了天 企鵝的「飛行腦」不只持續運作還繼續演化

別管陳時中了！你看過會用免治馬桶的貓貓嗎？沖屁屁SOP超熟練

嫉妒小奶貓能跟飼主一起睡 阿金醋桶炸裂「當媽媽面把橘喵扔馬桶沖掉」

嫉妒小奶貓能跟飼主一起睡 阿金醋桶炸裂「當媽媽面把橘喵扔馬桶沖掉」

相關新聞

乖巧汪雙腿殘障被主人丟包 獸醫暖心收編6年最終親手送走牠..催淚故事曝光

但願每條生命都能被好好對待。一名獸醫貼出一張照片表示院內多年前收編了一隻先天性殘疾的貴賓狗，結果好景不常狗狗養了幾年卻因為長了面部腫瘤，身體健康每況愈下，最後雙眼跟鼻子都被腫瘤壓迫到，最終獸醫只能忍痛將牠安樂死。

「專業水電師傅」現身廚房修抽油煙機 顧客好心遞扳手牠撇頭拒絕：我不用

專業師傅在修理，不懂的不要插手！最近一段短片在網路上瘋傳，一隻橘白相間的貓咪正在廚房「修理抽油煙機」，一旁的貓奴假裝小助手要遞扳手給牠，結果貓咪冷淡的看了一眼之後轉頭繼續「修理」，爆笑影片讓不少網友笑翻。

「家政喵」腳踩小毛巾逆時鐘狂嚕 賓士探頭滿臉問號：這隻貓在幹嘛？

「本喵不是只會搞破壞！」美國一隻黑貓有天在家出現奇怪的舉動，踩著小毛巾不停在地上打轉，似乎意外被激發出家政貓的靈魂。飼主將有趣的「拖地畫面」上傳到網路，意外發現不少人的貓咪也有類似的行為。

【動物冷知識】腳滑會被吃掉喔！馬桶、睡袋或墳墓？小動物與豬籠草的愛恨情仇

哈囉大家好，我是帽帽！

貓狗狂掉毛飼主崩潰！獸醫提2點注意毛孩掉毛狀況 怕滿地毛飼養前有解方

家有毛小孩的人最頭痛的應該就是毛孩子的換毛期跟掉毛狀況，有時候毛一掉起來整個家裡全都是毛，掃也掃不完非常頭痛，對此獸醫有些見解想告訴各位飼主注意。

負鼠媽媽載整車孩子忘記點名 鼠寶寶「背後瘋狂追車」崩潰：馬麻我還沒上去

媽媽牌校車遺忘小孩啦！日前一段影片在網路上瘋傳，一隻母負鼠將孩子們全部揹在身上一起帶走，卻有一隻小負鼠慘遭媽媽遺忘，孤身一鼠追在媽媽後面，讓不少網友笑翻表示「媽媽忘記點人了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。