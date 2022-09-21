【動物冷知識】腳滑會被吃掉喔！馬桶、睡袋或墳墓？小動物與豬籠草的愛恨情仇
哈囉大家好，我是帽帽！
在大自然中有一些植物是吃肉的，其中豬籠草可愛的外型也深受許多人喜愛。但你知道有一種動物把豬籠草當睡袋，甚至當廁所便便嗎？
今天我們一起來看看豬籠草的動物冷知識吧！
先來說說豬籠草，他們大多數生長在印度洋群島、馬達加斯加、斯里蘭卡、印度尼西亞等潮濕熱帶森林裡，中國海南，廣東、雲南等省，香港的新界和大嶼也有這種植物。
由於熱帶地區的高溫和大量雨水沖刷，土壤中的氮素含量低。豬籠草透過捕食昆蟲獲取氮素及蛋白質等營養。
跟其他豬籠草相比，蘋果豬籠草的葉蓋後翻，籠內多為其他植物的落葉，被認為是靠吸收腐敗有機質釋放的營養素而獲取營養。
他們的籠內紀錄超過50種的底內生物，有青蛙、蜘蛛、孑孓等。
Before anyone mentions crabs in terms of someone else nature keeps on evolving, there is even a crab specialised in eating prey from inside pitcher plants (Geosesarma malayanum).— Elaine Scattermoon (@scattermoon) 2022年3月31日
This is therefore a natural ideal: pic.twitter.com/zxW94UoGIe
赫姆斯利豬籠草後壁的一個拋物線結構，其回聲反射比其他捕蟲籠要高得多，方便哈氏蝙蝠尋找。
赫姆斯利豬籠草葉片中的氮素有33.8%來源於哈氏彩蝠的便便。
On #BatAppreciationDay, meet Nepenthes hemsleyana.— James Wong (@Botanygeek) 2019年4月17日
The mouths of its miraculous pitchers reflect bat sonar pings back to them, drawing them in. But instead of digesting them, this reformed carnivorous plant gives them a place to roost in the day. So it can eat their droppings! pic.twitter.com/q3nnwKZ5rd
馬來王豬籠草內發現過青蛙、老鼠、蜥蜴、鳥類等小型脊椎動物的屍體。雖然以捕食和消化動物而著名，但其捕蟲籠中仍生活著大量其他生物體，其包括蒼蠅、孑孓、蜘蛛、蟎蟲、螞蟻，也有發現馬來吸血鬼蟹也是宿主之一！
#RodentOfTheDay Summit Rat (Rattus baluensis)— Order Rodentia 🐀 (@ORodentia) 2022年3月15日
"[T]he newly discovered mutualism between R. baluensis and N. rajah represents only the second ever example of a multidirectional resource-based mutualism between a mammal and a carnivorous plant."
Photo/info:https://t.co/lGLwGaB37h pic.twitter.com/Ji1LcKaARy
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言