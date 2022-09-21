【動物冷知識】腳滑會被吃掉喔！馬桶、睡袋或墳墓？小動物與豬籠草的愛恨情仇

哈囉大家好，我是帽帽！

在大自然中有一些植物是吃肉的，其中豬籠草可愛的外型也深受許多人喜愛。但你知道有一種動物把豬籠草當睡袋，甚至當廁所便便嗎？

今天我們一起來看看豬籠草的動物冷知識吧！

先來說說豬籠草，他們大多數生長在印度洋群島、馬達加斯加、斯里蘭卡、印度尼西亞等潮濕熱帶森林裡，中國海南，廣東、雲南等省，香港的新界和大嶼也有這種植物。

由於熱帶地區的高溫和大量雨水沖刷，土壤中的氮素含量低。豬籠草透過捕食昆蟲獲取氮素及蛋白質等營養。

跟其他豬籠草相比，蘋果豬籠草的葉蓋後翻，籠內多為其他植物的落葉，被認為是靠吸收腐敗有機質釋放的營養素而獲取營養。

他們的籠內紀錄超過50種的底內生物，有青蛙、蜘蛛、孑孓等。

Before anyone mentions crabs in terms of someone else nature keeps on evolving, there is even a crab specialised in eating prey from inside pitcher plants (Geosesarma malayanum).



This is therefore a natural ideal: pic.twitter.com/zxW94UoGIe — Elaine Scattermoon (@scattermoon) 2022年3月31日

赫姆斯利豬籠草後壁的一個拋物線結構，其回聲反射比其他捕蟲籠要高得多，方便哈氏蝙蝠尋找。

赫姆斯利豬籠草葉片中的氮素有33.8%來源於哈氏彩蝠的便便。

On #BatAppreciationDay, meet Nepenthes hemsleyana.



The mouths of its miraculous pitchers reflect bat sonar pings back to them, drawing them in. But instead of digesting them, this reformed carnivorous plant gives them a place to roost in the day. So it can eat their droppings! pic.twitter.com/q3nnwKZ5rd — James Wong (@Botanygeek) 2019年4月17日

馬來王豬籠草內發現過青蛙、老鼠、蜥蜴、鳥類等小型脊椎動物的屍體。雖然以捕食和消化動物而著名，但其捕蟲籠中仍生活著大量其他生物體，其包括蒼蠅、孑孓、蜘蛛、蟎蟲、螞蟻，也有發現馬來吸血鬼蟹也是宿主之一！

#RodentOfTheDay Summit Rat (Rattus baluensis)



"[T]he newly discovered mutualism between R. baluensis and N. rajah represents only the second ever example of a multidirectional resource-based mutualism between a mammal and a carnivorous plant."



Photo/info:https://t.co/lGLwGaB37h pic.twitter.com/Ji1LcKaARy — Order Rodentia 🐀 (@ORodentia) 2022年3月15日

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