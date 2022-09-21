橘喵整張臉「3D攤平變2D」 超平面五官瞬間凹成盤子網傻眼：史上最扁的貓

有看過這麼「2D」的貓嗎？中國大陸社群平台微博日前流傳一段影片，標題寫下「見過最扁的貓」，內容是一隻加菲貓側躺著休息，逼近「平面」的超扁臉蛋引發微博網友討論，更有人直呼「只看標題就猜到是加菲貓！」

從影片中可以看到，這隻橘色的加菲貓側躺仰著頭休息，但是整張臉卻看起來像不敵地心引力般直接「扁掉」，隨著鏡頭拉近仔細看，貓咪瞇著眼、「超平面」五官讓人看傻眼，影片最後貓咪突然睜開眼睛，彷彿在說「看什麼看？」可愛又神奇的模樣引發網友熱議。

微博用戶「學叔」PO出的影片隨即登上微博熱搜話題「見過最扁的貓貓」，大批網友全看傻眼「是怎麼做到連臉都是扁的？」、「我真的覺得牠是被坐扁的」、「這絕對不是普通的貓，一定有特異功能」、「好像被壓扁的絨毛玩具呀！」

而這種扁平五官的加菲貓又稱作「異國短毛貓」，經過人類繁殖者的刻意培育繁殖，這種貓咪的五官越來越平，使牠們的鼻子變短、鼻腔縮小，不但呼吸容易困難，還會因為扁臉擠壓到淚管導致容易流眼淚、牙齒在閉合時也無法正確咬合，這樣特殊的臉部構造讓貓貓吃足苦頭，飼養也非常不容易。

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