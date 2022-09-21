「2喵乖巧低頭道歉」貓奴驚覺不對勁 細看眼神滿滿殺氣她傻了：幹壞事預兆

日本一名飼主日前在社群平台上分享一張照片，內容是家裡養的兩隻小貓咪低著頭看似在反省，但是卻藏不住「腹黑」眼神，讓她看了忍不住拍下PO網詢問網友「他們到底是在反省還想在動歪腦筋？」

從推特用戶@kagisuzu0531上傳的照片可以看到，6歲的橘貓小鈴（すず）和未滿1歲的虎斑貓「紬希」（つむぎ）乖乖低著頭，但卻藏不住銳利的眼神，超「腹黑」的小表情讓飼主看了都忍不住在貼文中寫下「是在反省？還是在計畫做壞事？」

小鈴與紬希的主人經常在網路上分享兩隻愛貓的調皮日常，從其他貼文也可以看到，兩隻貓貓在家經常「摔角」，但是具有體型優勢的橘貓小鈴總是能成功壓制妹妹紬希，而紬希則是會使出「技巧性攻擊」，把前腳壓在小鈴的臉上，擋住牠的視線，打鬧萌樣全被記錄下PO網。

畫面一出，吸引許多網友搞笑留言表示「貓咪的世界有反省這兩個字嗎？」、「這幾天主人要小心自己的人身安全喔」、「表情管理失敗」、「反正不可能是在反省。」；另外，也有不少網友被橘貓小鈴的「肥肥身軀」吸引到歪樓，直呼「右邊那隻也太胖了吧！」

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