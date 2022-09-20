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鳳頭蒼鷹落難省道中央 台東警及時救援

中央社／ 台東縣20日電

一隻受傷的鳳頭蒼鷹停留在馬路中間，不停環顧四週，由於車流量高，台東員警獲報後帶回分駐所，並聯繫台東動物防疫所人員接續處理。

台東縣警察局成功分局東河分駐所長許義郎今天告訴中央社記者，日前他和警員執行防制車禍勤務，行經台11線133.5公里處時遇到民眾招手示意停車求助，表示在馬路中央發現一隻疑似受傷的老鷹。

許義郎表示，省道車流量大，他看到老鷹蹲著不動，左顧右盼，神情緊張，於是趕緊抱到路旁草皮，接著放入紙箱內載返分駐所照料，並聯繫台東動物防疫所查驗，原來是二級保育類鳳頭蒼鷹，動防所人員將牠送醫救治。

成功分局長郭譯隆提醒民眾，台東縣部分郊區道路不時有野生動物出沒，用路人駕駛車輛務必保持精神狀況良好及駕駛警覺，特別於夜間視野不佳時開啟大燈，並依規定速限行駛，以維護其他用路人及野生動物安全。若發現野生動物受傷，可撥台東縣政府農業、動保機關或1999轉報處理。使動物經適當治療與照顧後放歸自然，重返野外生活。

台東

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