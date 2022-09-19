台南黑面琵鷺保育季 發起尋找傷癒黑琵

今年到台南度冬的黑面琵鷺族群已陸續飛抵，台南市農業局決定2022黑面琵鷺保育季將於10月16日登場，並發起尋找傷癒野放黑琵、24歲老黑琵等活動，盼有更多民眾參與。

2022黑面琵鷺保育季執行單位台南市生態保育學會今天發布新聞稿指出，今年保育季以「黑琵展翅、夢想翱翔 –一起尋找傷癒黑琵」為主題，將於10月16日在七股特生中心黑面琵鷺展示館前登場，保育季期間將啟動尋找市長黃偉哲任內野放的11隻傷癒黑面琵鷺，以及1隻24歲老黑琵。

台南市農業局長李建裕表示，黃偉哲任內野放的11隻黑面琵鷺，包括109年在學甲濕地野放編號T85；110年在四草野生動物保護區野放T95、T97、T98、N17、N18、N19、N20、N21；在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14，其中T85已經連續2年被發現，今年是第3次尋找。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，學會志工曾在92年起至103年，連續11年記錄到1隻斷了1隻腿的黑面琵鷺，每年都飛回到台南黑琵保護區度冬；去年則有鳥友在安南區城西發現1隻推斷已高齡24歲的「阿祖級」黑琵T18，今年活動中將持續找尋牠的蹤跡。

邱仁武指出，今年度冬黑面琵鷺族群已陸續飛抵台南，愛鳥人士可密切注意尋找這些具特色的黑面琵鷺行蹤，發現後可至拍鳥俱樂部群組分享，或直接以電話09 28749922連絡，首先發現者可獲贈精美紀念品。

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