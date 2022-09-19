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北市動物園馬來貘台星配對 「發情蠟筆」抹屁股追蹤

中央社／ 台北19日電
台北市立動物園19日表示，馬來貘「貘樹」（左）與來自新加坡的「Putri」（右）相處後情投意合，為了進一步記錄牠們的「騎乘行為」，用蠟筆在「Putri」屁股上畫畫。（台北市立動物園提供） 中央社
台北市立動物園19日表示，馬來貘「貘樹」（左）與來自新加坡的「Putri」（右）相處後情投意合，為了進一步記錄牠們的「騎乘行為」，用蠟筆在「Putri」屁股上畫畫。（台北市立動物園提供） 中央社

北市動物園原生馬來貘「貘樹」與來自新加坡的「Putri」半年前起培養感情，園方表示，2貘情投意合，為記錄牠們「騎乘行為」，用發情蠟筆在「Putri」屁股上留下畫畫痕跡。

台北市立動物園今天發布新聞稿指出，「貘樹」在3月中從熱帶雨林區搬到保育研究中心後，保育員開始安排牠與「Putri」循序漸進地互動，2貘從隔網見面到5月正式同居，發現牠們相處非常融洽，對彼此很有好感。

動物園說明，由於不同性別的馬來貘體型、特徵都非常相似，身上的黑白色塊分布也很雷同，所以若僅透過監視器畫面觀察，很容易受到鏡頭魚眼效果影響，分不清楚誰是誰，因此保育員決定參考畜牧業常用的動物繁殖管理技巧，以「發情蠟筆」在「Putri」的屁股上留下畫畫痕跡。

動物園指出，動物發情期間，當雄性對雌性做出「騎乘行為」時，事先在雌性背上以蠟筆做的記號就會被抹開，讓保育員能更準確掌握小倆口間的互動。

動物園表示，保育員觀察到，比起「貘樹」，「Putri」性格更主動積極，數次趴在「貘樹」身上做出「騎乘行為」，頗有「野蠻女友」氣勢，且2貘同居也影響彼此食性，挑食的行為都有逐漸減少。

動物園指出，依照牠們近期相處情況，大家可以對新生命降臨抱持樂觀態度，期待再過不久就會有小馬來貘報到。

動物園 北市

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