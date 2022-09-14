快訊

農委會稱與張善政團隊沒簽保密條款 黃暐瀚公布合約

高達用安樂死斷了氣：法國新浪潮名導的最終選擇

壽山動物園新生狐獴出洞 園方設隧道供探險當賀禮

中央社／ 高雄14日電

高雄壽山動物園5月誕生2隻狐獴寶寶，9月初終於由狐獴哥哥帶路首次出洞，不停探索寬闊的活動場地；園方也特別用大口徑塑膠管營造野生棲地的隧道環境，讓狐獴家族探險穿梭其中。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，受大小朋友喜愛的壽山動物園狐獴家族，在5月23日添丁，誕生了2隻狐獴寶寶，園方觀察，2隻狐獴寶寶終於在9月初，由狐獴哥哥帶領下走出洞穴，探索寬闊的活動場地。

園方指出，新生狐獴面對陌生活動空間，先在洞口觀望好一陣子，才鼓起勇氣踏出洞，也因為備受家族照料，幾乎快長得和哥哥一樣高，讓園方備感欣慰。

園方也特別用大口徑塑膠管營造野生棲地的隧道環境，讓狐獴家族自由穿梭其中；逐漸熟悉場地的2隻狐獴，也開始與家族成員玩成一片，年紀最小的新生狐獴還差點找不到回家的路，被家族大哥貼心引領返家。

壽山動物園為提供動物更友善生活環境，透過環境豐富化設施降低動物刻板行為，像是幫非洲獅製作大型貓抓板等新玩具，在黑猩猩的新家構築木平台等。

園方表示，這次為慶賀狐獴家族增添新成員，配合狐獴喜歡挖地洞習性，因此使用大口徑塑膠管製作地面隧道，果然成功吸引好奇的狐獴紛紛走入隧道探險。

園方人員觀察，狐獴在探出洞口瞬間，還東張西望像是發現新世界般驚奇，還有狐獴回望洞口等待其他家族成員出現，甚至逆向鑽入隧道，想再體驗一次，相當逗趣。

狐獴 壽山動物園

延伸閱讀

最新第一手探店！新北「紅磚園邸」老屋裡的西式料理 還有可愛水豚、狐獴、白袋鼠 療癒感爆棚 玩到不想回家

影／動物「月餅」好看又好吃 高雄壽山動物開心慶中秋

免費入園萬坪莊園！蘇家莊園日式造景超好拍 多達20種以上動物飛禽 還有花朵遊戲區 附設免費停車場、披薩餐廳

母愛爆發？矮黑猩猩緊抱小貓鼬 專家曝恐怖真相：留著晚點吃

相關新聞

講完電話發現房間下雪了！柴柴咬爛衛生紙被抓包「秒變狐狸臉」哀怨道歉

毛小孩調皮起來往往苦的都是爸媽。一隻柴犬趁主人不注意的時候把新買來的衛生紙全部咬爛，整間房子片片衛生紙屑撒落一地，就像是被闖空門一樣，但柴犬發現主人已經察覺自己闖禍，立刻露出委屈道歉的表情，讓飼主好氣又好笑。

【動物冷知識】吃喝拉撒都靠嘴？這款水母有「神秘洞」 需要才出現

哈囉大家好，我是帽帽！ 有一種動物只有在有需要時才會出現肛門，用完肛門就消失！？ 今天我們一起來看看動物的屁屁冷知識吧！

小蛇整條鑽進少女耳朵！醫生拿鑷子狂夾 牠「瘋狂張嘴扭動」驚悚直擊片曝

許多人聞蛇色變，也因此蛇讓不少人望之卻步。最近一段影片在網路上瘋傳，一名女子的耳朵裡竟鑽進一條黃底黑蚊蛇，蛇頭從女子耳朵中鑽出，還吐出蛇信看起來相當嚇人，讓不少網友看完覺得相當崩潰。

2隻棕熊闖民宅車庫輸贏到一半 聽到屋主尖叫竟嚇到落荒而逃

美國加州一戶民宅主人表示，日前深夜聽見家中的車庫傳來聲音，於是查看監控畫面，竟發現2隻棕熊在車庫裡激烈地打架，讓屋主無奈表示：「你們打架幹嘛一定要在我車庫啦⋯⋯」

貓咪看窗外發出「喀喀聲」想逃家？貓奴點出背後原因：別打斷牠們！

貓咪在家裡常常會看著窗外，但這不代表喵星人是真的想到外面的世界闖蕩。日媒「ねこちゃんホンポ」專欄作者便點出貓咪看著窗外有3個可能性，包含看守領土、尋找獵物，以及純粹只是想來一場日光浴。

夫妻鬧翻！狠女氣不過竟把毛孩從4樓丟出去 拉拉重摔倒地吐血1hrs沒人理

不管是跟誰吵架，遷怒到毛孩是最不可取的。最近一段影片在網路上瘋傳，一對夫妻吵到不可開交，老婆氣不過竟直接把養了很久的拉布拉多犬從4樓丟下去，狗狗墜地躺了一個多小時都沒人理，讓不少網友氣炸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。