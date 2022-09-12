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食蟹獴「破殼食用」寄居蟹 首記錄登上國際期刊

中央社／ 屏東縣12日電

墾丁寄居蟹媽媽黃淑凰設置「寄居蟹快樂天堂」，近年常發現寄居蟹屍體，設置攝影機發現是保育類食蟹獴「破殼食用」，揭露這特別的動物行為，並經由學者許嘉軒發表在國際期刊上。

外號寄居蟹媽媽的黃淑凰，10多年前在墾丁青年活動中心後方海岸，劃設1個區域命名「寄居蟹快樂天堂」，放一些貝殼及鳳螺殼，給頂著瓶蓋、衝天炮蓋的寄居蟹換新殼。

黃淑凰告訴中央社記者，近年持續在快樂天堂發現被敲破的寄居蟹殼及不完整的屍體，偶然間也發現外型類似貓的族群前來，只是見人就會快閃離去，感到十分納悶，決定安裝攝影機拍攝，卻意外發現是保育類食蟹獴「破殼食用」，也透過學者許嘉軒發表在國際期刊Acta Ethologica上。

從影片中可見，食蟹獴穿梭在樹叢中，疑似在覓食，探頭望了左右，瞧見前方寄居蟹區域，頭往籃子內找尋未果，遂以前肢取起寄居蟹並重敲石頭，藉以破殼，食用寄居蟹肉。

「意外拍下驚喜的畫面。」黃淑凰說，食蟹獴現蹤的時間約在上午6時許及下午4時許，食用的行為屬自然生態鏈，順其自然，並不會加以干擾。

台灣海洋環境教育推廣協會研究員許嘉軒接受中央社記者訪問，食蟹獴一般居住在台灣的淺山地區，主要食性為蚯蚓、昆蟲、蛇等軟體動物，未曾記錄過也食用寄居蟹，透過黃淑凰的細心觀察，揭露有趣的動物行為。

許嘉軒說，在青年活動中心海岸出現的食蟹獴，是3大6小的族群，雖地處緊鄰墾丁大街，但多次發現保育類動物，代表環境保存良好。

墾丁 青年

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