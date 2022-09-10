黑面琵鷺中秋節報到 台南七股保護區現蹤

台南市生態保育學會今天公布今年第1隻來台南度冬的黑面琵鷺已經報到，由台江國家公園巡查員李明華今天清晨在七股黑面琵鷺保護區發現，研判先頭部隊會陸續飛抵。

台南市生態保育學會理事長邱仁武告訴中央社記者，李明華清晨6時50分左右在七股曾文溪口的保護區主棲地發現這隻黑面琵鷺，研判可能是隨著入秋後鋒面南下，近日應該還會有其他度冬族群的先頭部隊報到。

李明華表示，今天發現的這隻黑面琵鷺，依外觀觀察應該不是留鳥，是大約5歲的成鳥，全身羽毛呈白，嘴喙為黑色，發現時距離約600公尺遠，11時左右滿潮後就躲入紅樹林內休息。

邱仁武指出，黑琵度冬先頭部隊往年通常在中秋節或是教師節前後飛抵台南，去年是在9月28日發現第1隻。

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