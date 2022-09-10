黑面琵鷺中秋節報到 台南七股保護區現蹤
台南市生態保育學會今天公布今年第1隻來台南度冬的黑面琵鷺已經報到，由台江國家公園巡查員李明華今天清晨在七股黑面琵鷺保護區發現，研判先頭部隊會陸續飛抵。
台南市生態保育學會理事長邱仁武告訴中央社記者，李明華清晨6時50分左右在七股曾文溪口的保護區主棲地發現這隻黑面琵鷺，研判可能是隨著入秋後鋒面南下，近日應該還會有其他度冬族群的先頭部隊報到。
李明華表示，今天發現的這隻黑面琵鷺，依外觀觀察應該不是留鳥，是大約5歲的成鳥，全身羽毛呈白，嘴喙為黑色，發現時距離約600公尺遠，11時左右滿潮後就躲入紅樹林內休息。
邱仁武指出，黑琵度冬先頭部隊往年通常在中秋節或是教師節前後飛抵台南，去年是在9月28日發現第1隻。
udn寵物部落網站全新開張囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來寵物部落挖寶！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言