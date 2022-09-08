快訊

新波疫情首例兒童腦炎死亡 2歲女童發病5天亡

確診略降！本土+3萬4846例 278例境外 新北市7840例最多

指揮中心採購新單株抗體 「Evusheld」1728劑今天配送

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南橫巡邏警遇小穿山甲過馬路 暖心護送返山林

中央社／ 高雄8日電
南橫公路全線有條件開放通車，高雄市六龜警分局員警7日凌晨巡邏行經台20線往甲仙邊坡處，發現幼小穿山甲橫越馬路，因憂心遭路殺上前戒護，幫助穿山甲返回山林。 中央社
南橫公路全線有條件開放通車，高雄市六龜警分局員警7日凌晨巡邏行經台20線往甲仙邊坡處，發現幼小穿山甲橫越馬路，因憂心遭路殺上前戒護，幫助穿山甲返回山林。 中央社

南橫公路全線有條件開放通車，高雄市六龜警分局員警昨天凌晨巡邏行經台20線往甲仙邊坡處，發現幼小穿山甲橫越馬路，因憂心恐遭路殺上前戒護，一路守護穿山甲返回山林。

高雄市政府警察局六龜分局今天上午發布新聞稿指出，南橫公路全線有條件開通後，沿途除了有壯麗山川美景，也是許多野生動物重要棲息地之一。

六龜分局荖濃派出所長江保成及警員唐佑宗昨天凌晨1時許在南橫公路台20線往甲仙方向邊坡處，發現一隻動物緩步在馬路中央爬行；但因天色昏暗，初瞥誤以為是負傷白鼻心，經下車細看才確認是保育類穿山甲幼仔，執勤員警為避免穿山甲遭往來車輛撞擊，貼心護送安全返回山林。

六龜分局表示，穿山甲屬保育類野生動物，不可隨意捕捉或宰殺，違者可依野生動物保育法，處6個月以上、5年以下徒刑，併科新台幣20萬元至100萬元以下罰金；呼籲民眾行駛山區時，應減速慢行、小心駕駛，如發現野生保育類動物時勿擅自捕捉或飼養，提醒民眾切勿以身試法。

穿山甲 六龜 南橫

延伸閱讀

影／巡邏警凌晨遇穿山甲過馬路 憂心「路殺」暖心護送

驚魂！年輕騎士夜衝南橫過彎自摔 機車栽入溝差點受困深山

罕見「穿山甲白子」遭犬襲遇救命恩人 救援後野放深山

科教館生物多樣性新展區揭幕 犀牛、穿山甲標本摸到飽

相關新聞

南橫巡邏警遇小穿山甲過馬路 暖心護送返山林

南橫公路全線有條件開放通車，高雄市六龜警分局員警昨天凌晨巡邏行經台20線往甲仙邊坡處，發現幼小穿山甲橫越馬路，因憂心恐遭...

被飼主帶進當歸鴨店震撼教育 寵物鴨低頭沉思：大家都這麼熟了…

會不會太地獄？一名網友分享自己在上班途中看見有趣的景象，有飼主把寵物鴨裝在透明的寵物太空包裡，並帶牠進到鴨肉店買東西。飼主手指著菜單，再加上一旁已經煮熟的鴨子，都讓不少人嘴角失守「主人很壞！」

釣魚男遭惡犬突襲瘋狂撕咬滿身傷 下秒反轉「徒手掐死牠」氣到煮來吃洩憤

雖然說惡犬難防，但這反制方式也引起不小爭議。日前一則奇聞在網路上瘋傳，一名男子跟朋友一起去釣魚，遇到一隻兇惡黑狗跳出猛撲撕咬，男子被啃咬滿身傷最後卻制伏黑狗將其掐死，甚至還氣到把狗殺來吃，引起網友正反兩派論戰。

貼心比熊嫌馬麻拖鞋不好「叼自己的小蜜蜂鞋交換」閃亮亮眼神施壓：穿嘛穿嘛

狗狗有時會無私地和飼主分享自己的寶貝，一隻比熊犬似乎嫌棄主人的拖鞋不夠好，把他的拖鞋擅自叼走並換來自己色彩鮮艷的狗用小拖鞋，還一臉期待地待在原地等主人換上，萌樣爆表。

把拔回家了！金吉拉「自我繁殖複製貼上6次」坐樓梯死亡凝視：交出罐罐

貓咪自己分裂後複製貼上？一名家有多貓的飼主日前曝光一張照片掀起網友熱議，某天他回家時看到貓咪整齊排列在樓梯上，用同樣的一號表情迎接貓奴回家，讓貓奴不禁驚呼「全部都長一樣還以為是影分身」。

中秋烤肉到一半「活體羊聞香亂入」 牠噴滿地珍珠網羨：新鮮宅配

中秋節不少人會揪親朋好友一起烤肉，卻也意外吸引了「溫體食材」來看烤場。有民眾近日在家中烤肉，烤到一半門口卻跑來一隻羊，讓在場所有人都看傻眼，被網友笑說是「您的食材已自行抵達」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。