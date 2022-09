七部貓影集城市首長候選人必看 期待更友善的動物政策

我曾在本專欄撰文《城市的動物》,提到台灣各縣市政府的智慧城市設計,應認真考慮寵物及流浪動物的智慧服務。文中提到,政府應制定積極的動物福利章程,作為未來城市的規劃,讓動物(包括人類)安居樂業。

該文並未提到如何讓動物融入城市中的人類互動。縣市政府處理動物的機制是收容所,若無人認養,流浪動物就安樂死。因此,我期待縣市政府有更積極的作為,將收容所的動物導入人類社群,例如提供友善環境,讓動物融入人群;資源不足時,則由大學的社會服務(USR)協助。

「提供友善環境」的具體作法為何?以貓咪為例,可以輔導民眾認養貓咪的過程。當民眾無法再飼養寵物時,有時會不負責,隨手丟棄,造成流浪動物問題;政府應有簡便程序,恰當安置這些無法再飼養的寵物。

很好的例子是電視影集《毛毯貓》。西島秀俊飾演家具修理店店長,為亡妻留下的7隻貓尋找新主人;他規定了三天試養期,確定新主人能好好照顧貓咪。

另一部電影《吉貓出租》,由市川實日子主演一位經濟獨立的單身女,和一群可愛的貓兒獨自生活在近郊的舊宅。個性有點古怪的市川實日子每天將貓咪裝在小拖車內,沿著河岸行走,以擴音聽筒唱著「租賃貓」的奇怪腔調招客。她以幾乎免費的租金,讓租戶能享受和貓相處一段快樂時光。

政府應有鼓勵措施,協助西島秀俊這類人,在認養貓咪的媒合過程,產生人與貓的最佳關係;更可善用市川實日子的做法,讓不方便長期照顧寵物的市民,多和貓咪互動。

要讓城市的氛圍更祥和,鼓勵市民和寵物互動是很自然的好方法。

例如,今日政府必須編列鉅額長照經費來照顧年老市民;但對有些老人(例如我本人),若有一隻療癒的貓陪伴身旁,更勝智慧醫療的高科技,也可省下大筆政府預算。

當我下班回家,我家的貓Simba及Latte都會在門口喵喵叫迎接我;晚上睡覺,也會跳到床上和人廝混,讓人忘卻一天的煩惱,千金難買這種溫馨。

戲劇裡也常有這類情節。由岩合光昭導演的《爺爺與喵》,退休校長大吉爺爺在太太離開人世後,和貓咪小玉一人一貓相依為命,度過平淡而溫馨的老年生活。

《遇見街貓BOB》則是改編自真實事件的電影,因家庭破裂而自暴自棄、染上毒癮的詹姆斯,身無分文,流連在街頭彈吉他賣藝。在戒毒所醫生幫助下,他有了一間能棲身套房,在此戒毒。

有天,一隻流浪貓闖進了套房,詹姆斯收養了它,取名鮑勃。詹姆斯到街頭賣藝時,鮑勃跟寸步不離,吸引了過路人的注意,結果讓詹姆斯生意興隆,經濟狀況因此獲得巨大改善,走向樂觀的人生。

在街頭偶遇的貓咪也常有驚喜。若城市居民無法長期或短期飼養寵物,也可經由短暫偶遇和貓咪有療癒的互動。

《銀座黑貓物語》敘述一隻住在東京銀座的黑貓,會發出「喵」聲,出現在遇到困難或煩惱的人面前。黑貓引導人們到適合的銀座店家,把店與人連接一起,例如透過店家的筷子,讓關係不佳的父女重歸於好。

我也常常會跟隨路上遇到的貓兒,好奇想知道貓會走到哪邊。我在立陶宛威爾紐斯曾跟隨一隻貓兒,引導我看到美麗的立陶宛女孩。我還為這隻立陶宛貓咪素描了畫像。

美國殖民時期有一句諺語:「如果你知道如何與陌生的貓交朋友,你將永遠很幸運。」(You will always be lucky if you know how to make friends with strange cats.)我深表同意。

城市中也偶有商店以貓當號召。例如,日劇《看板貓》的菊專業書店「尼揚科多」,當書本賣不出去、瀕臨關閉時,改成專門經營貓相關的書;並以「看板貓」為特色,以貓吸引愛貓客戶,冒出許多有趣的火花。

許多寵物咖啡廳,也讓客人在享用點心時和貓貓互動,獲得短暫的心靈解放。久保由利香主演《貓咪咖啡廳》,便描述咖啡廳中貓咪和客人之間,磨擦出的小小奇蹟。

台中龍井藝術街上也有一家貓咪咖啡廳,離我家數十步之遙。我偶爾論文寫不出來,心情煩悶,便會到貓咪咖啡廳吃點心,素描貓咪,換換腦袋,放鬆心情。

用餐時,貓咪會在您桌上、身上磨蹭,但也相當節制,不會讓客人有被侵犯的感覺。貓咪還會跑到櫃台,督導服務員整理餐具,萌樣逗趣可愛。

最近我在想一個數學模型,一直找不到答案。看到咖啡廳貓咪在太太身上跳上跳下,靈機一動,想出了排隊理論中「隨機遊走」(Random Walk)的數學模型,並證明了其效能。貓咪的用處大矣!

最近縣市選舉已近,我希望,有遠見的縣市長候選人能提出友善動物政見;我也鼓勵縣市政府官員去看本文提到的電影,由當中思考出政策,協助市民與動物良性互動。

心靈作家托勒(Eckhart Tolle)說:「我和幾位禪師一起生活過——他們都是貓。」(I have lived with several Zen masters — all of them cats.)馬克吐溫(Mark Twain)也說:「當一個人愛貓時,我是他的朋友和同志,不需要進一步的介紹。」(When a man loves cats, I am his friend and comrade, without further introduction.)

如果城市的居民都是愛護動物人士,人們藉由寵物提昇正面的社交,犯罪率必定下降,城市更能安居。

「全文轉載自未來城市(期待更遠見、友善的動物政策──城市首長候選人該看的七部貓咪影集|林一平專欄),欲了解更多智慧科技,請上未來城市官網。

