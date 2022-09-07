七部貓影集城市首長候選人必看 期待更友善的動物政策

我曾在本專欄撰文《城市的動物》，提到台灣各縣市政府的智慧城市設計，應認真考慮寵物及流浪動物的智慧服務。文中提到，政府應制定積極的動物福利章程，作為未來城市的規劃，讓動物（包括人類）安居樂業。

該文並未提到如何讓動物融入城市中的人類互動。縣市政府處理動物的機制是收容所，若無人認養，流浪動物就安樂死。因此，我期待縣市政府有更積極的作為，將收容所的動物導入人類社群，例如提供友善環境，讓動物融入人群；資源不足時，則由大學的社會服務（USR）協助。

「提供友善環境」的具體作法為何？以貓咪為例，可以輔導民眾認養貓咪的過程。當民眾無法再飼養寵物時，有時會不負責，隨手丟棄，造成流浪動物問題；政府應有簡便程序，恰當安置這些無法再飼養的寵物。

很好的例子是電視影集《毛毯貓》。西島秀俊飾演家具修理店店長，為亡妻留下的7隻貓尋找新主人；他規定了三天試養期，確定新主人能好好照顧貓咪。

另一部電影《吉貓出租》，由市川實日子主演一位經濟獨立的單身女，和一群可愛的貓兒獨自生活在近郊的舊宅。個性有點古怪的市川實日子每天將貓咪裝在小拖車內，沿著河岸行走，以擴音聽筒唱著「租賃貓」的奇怪腔調招客。她以幾乎免費的租金，讓租戶能享受和貓相處一段快樂時光。

政府應有鼓勵措施，協助西島秀俊這類人，在認養貓咪的媒合過程，產生人與貓的最佳關係；更可善用市川實日子的做法，讓不方便長期照顧寵物的市民，多和貓咪互動。

要讓城市的氛圍更祥和，鼓勵市民和寵物互動是很自然的好方法。

例如，今日政府必須編列鉅額長照經費來照顧年老市民；但對有些老人（例如我本人），若有一隻療癒的貓陪伴身旁，更勝智慧醫療的高科技，也可省下大筆政府預算。

當我下班回家，我家的貓Simba及Latte都會在門口喵喵叫迎接我；晚上睡覺，也會跳到床上和人廝混，讓人忘卻一天的煩惱，千金難買這種溫馨。

戲劇裡也常有這類情節。由岩合光昭導演的《爺爺與喵》，退休校長大吉爺爺在太太離開人世後，和貓咪小玉一人一貓相依為命，度過平淡而溫馨的老年生活。

《遇見街貓BOB》則是改編自真實事件的電影，因家庭破裂而自暴自棄、染上毒癮的詹姆斯，身無分文，流連在街頭彈吉他賣藝。在戒毒所醫生幫助下，他有了一間能棲身套房，在此戒毒。

有天，一隻流浪貓闖進了套房，詹姆斯收養了它，取名鮑勃。詹姆斯到街頭賣藝時，鮑勃跟寸步不離，吸引了過路人的注意，結果讓詹姆斯生意興隆，經濟狀況因此獲得巨大改善，走向樂觀的人生。

在街頭偶遇的貓咪也常有驚喜。若城市居民無法長期或短期飼養寵物，也可經由短暫偶遇和貓咪有療癒的互動。

《銀座黑貓物語》敘述一隻住在東京銀座的黑貓，會發出「喵」聲，出現在遇到困難或煩惱的人面前。黑貓引導人們到適合的銀座店家，把店與人連接一起，例如透過店家的筷子，讓關係不佳的父女重歸於好。

我也常常會跟隨路上遇到的貓兒，好奇想知道貓會走到哪邊。我在立陶宛威爾紐斯曾跟隨一隻貓兒，引導我看到美麗的立陶宛女孩。我還為這隻立陶宛貓咪素描了畫像。

美國殖民時期有一句諺語：「如果你知道如何與陌生的貓交朋友，你將永遠很幸運。」（You will always be lucky if you know how to make friends with strange cats.）我深表同意。

城市中也偶有商店以貓當號召。例如，日劇《看板貓》的菊專業書店「尼揚科多」，當書本賣不出去、瀕臨關閉時，改成專門經營貓相關的書；並以「看板貓」為特色，以貓吸引愛貓客戶，冒出許多有趣的火花。

許多寵物咖啡廳，也讓客人在享用點心時和貓貓互動，獲得短暫的心靈解放。久保由利香主演《貓咪咖啡廳》，便描述咖啡廳中貓咪和客人之間，磨擦出的小小奇蹟。

台中龍井藝術街上也有一家貓咪咖啡廳，離我家數十步之遙。我偶爾論文寫不出來，心情煩悶，便會到貓咪咖啡廳吃點心，素描貓咪，換換腦袋，放鬆心情。

用餐時，貓咪會在您桌上、身上磨蹭，但也相當節制，不會讓客人有被侵犯的感覺。貓咪還會跑到櫃台，督導服務員整理餐具，萌樣逗趣可愛。

最近我在想一個數學模型，一直找不到答案。看到咖啡廳貓咪在太太身上跳上跳下，靈機一動，想出了排隊理論中「隨機遊走」（Random Walk）的數學模型，並證明了其效能。貓咪的用處大矣！

最近縣市選舉已近，我希望，有遠見的縣市長候選人能提出友善動物政見；我也鼓勵縣市政府官員去看本文提到的電影，由當中思考出政策，協助市民與動物良性互動。

心靈作家托勒（Eckhart Tolle）說:「我和幾位禪師一起生活過——他們都是貓。」（I have lived with several Zen masters — all of them cats.）馬克吐溫（Mark Twain）也說：「當一個人愛貓時，我是他的朋友和同志，不需要進一步的介紹。」（When a man loves cats, I am his friend and comrade, without further introduction.）

如果城市的居民都是愛護動物人士，人們藉由寵物提昇正面的社交，犯罪率必定下降，城市更能安居。

「全文轉載自未來城市(期待更遠見、友善的動物政策──城市首長候選人該看的七部貓咪影集｜林一平專欄)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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