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車站刷票口「傳說級神獸」現蹤 不怕人群逛大街630萬人朝聖：忘記變身了
日本知名動畫《平成狸合戰》描述了一群貉利用變身術偽裝成人類進入人類社會，而這樣的情境在2號的日本新宿車站真實上演，有隻貉大搖大擺的到處亂晃，不但現蹤在車站口、書店與路邊，甚至還一度想「闖關」進入月台，被站務人員阻攔，彷彿是忘記變身一樣，宛如動畫般的模樣被目擊民眾分享到網路上，引發話題。
從目擊民眾分享到推特上的影片可以看到，這隻可愛的貉就出現在人來人往的車站月台裡，甚至還一度要往售票口前進，而旁邊的站務人員一開始還因為貉步伐而不斷往後退，畫面十分有趣，這位可愛的「不速之客」也成功吸引大票民眾駐足圍觀。
バズっててびっくり。— CORE Kaopy (@core_kaopy) September 2, 2022
場所は新南口改札の中。
このあと、駅員さんの誘導で、ちゃんと改札を通って外に出ていたw
他ツイート見ると、本屋などに立ち寄っていたようですね！
元気で生きてーー pic.twitter.com/jkMBRZ3W1k
有趣的是，影片被分享到網路上後，吸引許多民眾分享自己拍下的不同角度的影片，不只是車站內，在大街上、書店裡都能看見這可愛身影。畫面吸引大批網友湧入留言「站務員引導的模樣真是太敬業了！」、「也是要坐電車下班回家嗎？」、「我也好想巧遇呀」。
貉又稱貉子、狸，屬於犬科動物，主要生活於山林中。在日本神話傳說中，貉是一種會變身的動物，又被稱作「化狸」或「狸妖」，是流傳於日本古籍或各地民俗傳說的一種貉妖怪，在文獻中自古就將之視為一種神祕動物來記述。據說只要靠一塊樹葉就能變身。
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