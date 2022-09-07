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吉度飢餓！牠「伸舌舔牆舔到忘我」飼主目睹傻眼 被發現還裝沒事扭頭就走
國外一名飼主日前在社群平台抖音上分享一段影片，捕捉到家中吉娃娃某天獨自「伸舌狂舔」牆壁，被發現後還故作鎮定想裝沒事，有趣瞬間全被主人用手機記錄起來PO網，累積超過60萬次觀看次數。
從抖音用戶@tinathechi上傳的影片中可以看到，吉娃娃「蒂娜」（Tina）先是伸出舌頭，獨自瘋狂舔著牆壁，直到一旁偷拍的主人喚了一聲名字，蒂娜才馬上停止動作，接著張著大眼「一派輕鬆」的朝著鏡頭走來，假裝鎮定的模樣也讓飼主忍不住笑出來。
@tinathechi She is doing everything she can to get dinner early 🤣 #fyp #foryou #foryourpage #tinathechi ♬ original sound - Tina 😳
針對蒂娜的舉動，飼主則在留言處解釋，蒂娜其實不是餓到舔牆壁，而是想試著舔掉牆壁上出現的黑色斑點。影片一出，吸引大批網友湧入搞笑留言「吉娃娃真的好難懂」、「吉娃娃：媽媽牆壁怎麼舔起來辣辣的」、「我家吉娃娃也會舔地板耶。」
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