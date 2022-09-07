胖橘貓趴著睡覺「慘淪小主人平板架」 整坨肥肉均勻攤平桌上貓奴笑翻
日本一名網友日前在社群平台推特上分享一張照片，內容是家中孩子把橘貓的背拿來當作書桌，墊上平板開始滑，善用主子身體的「創意發想」意外在推特上引發熱議。
從推特用戶@kagisuzu0531上傳的照片可以看到，橘貓小鈴（すず）有著「虎背熊腰」，趴在桌子上的牠整個身體呈現平面狀態，小孩的平板電腦就穩穩的放在小鈴的背上，看起來十分「穩固」，搞笑模樣全被一旁的主人記錄起來。
この発想はなかったですね#猫 #猫のいる暮らし #茶トラ #大胆な発想 pic.twitter.com/1kFs61xWqO— かぎしっぽすず&つむぎ (@kagisuzu0531) September 4, 2022
除了6歲的橘貓小鈴，飼主家還養有未滿1歲的黑貓「紬希」（つむぎ），姊姊小鈴脾氣溫和、個性相當溫馴，紬希則是相當活潑好動，兩隻貓咪平常經常打鬧玩耍，過去也曾因為被主人捕捉到可愛的「打架」瞬間而在日本網路社群上爆紅。
もしかして・・・喧嘩してた？ #猫 #猫のいる暮らし #デカ猫 #子猫 #是非言い訳を聞かせてくださいね pic.twitter.com/T6opDN1EFx— かぎしっぽすず&つむぎ (@kagisuzu0531) May 7, 2022
照片一出，吸引超過6萬次點讚與轉推數，大批網友湧入留言大讚「貓咪好乖巧呀」、「雙贏關係」、「別人家的貓不會讓人失望」、「感情好好呀」，也有網友提醒，要特別小心這樣的3C產品，容易機體發熱進而燙到貓咪皮膚。
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