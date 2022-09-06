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小生命誕生 澎湖望安綠蠵龜棲地保護區再傳喜訊

中央社／ 澎湖縣6日電

澎湖望安綠蠵龜棲地保護區再傳喜訊，68隻小綠蠵龜順利孵化，奔向大海展開新生。澎湖農漁局表示，保護區今年有5隻綠蠵龜上岸產下14窩，目前孵化2批，預計9月中旬還有孵化出土。

澎湖縣政府農漁局今天新聞指出，望安綠蠵龜棲地保護區的長瀨沙灘，今年7月14日綠蠵龜上岸產下第6窩，經過51天孵化，在2日晚間10時18分有68隻小海龜爬出卵窩奔向大海。

這項由海洋委員會海洋保育署補助農漁局，委託行政院農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心，進行望安綠蠵龜棲地保護區進行調查時，於2日深夜再傳來小綠蠵龜孵化的好消息。

發現小龜新生的調研人員隨即安排2天後進行虛弱海龜開挖救援工作，這窩海龜孵化率等各數據進行統計。3日上午開挖後救援3隻小綠蠵龜，經評估後狀況良好，已就地野放下海，總卵數107顆(孵化數68顆、未受精卵2顆、未成功孵化數37顆)。

依農漁局調查，截至9月5日，保護區內共有5隻母龜產卵14窩，調查研究人員預計下一窩小海龜孵化時間為9月中，將持續鎖定追蹤後續狀況，更希望保護區能恢復以往幾十隻海龜上岸產卵榮景。

農漁局呼籲，綠蠵龜為一級保育類野生動物，望安綠蠵龜棲地保護區於每年5至10月晚上8時至隔日清晨5時為管制時間，提醒民眾切勿擅闖、避免光照及喧嘩影響海龜上岸產卵，還給海龜一個屬於牠們的生存復育的空間。

調查人員說，每一窩龜卵要能順利孵出小海龜，必須要有適當沙灘環境、溼度及沙層狀況才能順利孵化，卵窩中龜卵經過46到55天後，孵化出小海龜，體長約4.1至5.4公分（背甲直線長度），重量在12至33克間。海龜孵化率受雨量、溫度、卵窩深度及人為破壞與否影響，平均孵化率約70%。

小海龜於夜晚成群爬出窩巢，利用光線導引很快的爬向大海，因為夜晚海面地平線上方十分明亮，可以指引小海龜，但若有人為光源，也會干擾小海龜，使其迷失方向而爬向陸地而死亡。

望安島位於北迴歸線南側，北緯23度22分、東經119度30分，地處亞熱帶，島上沙灘附近的海域為綠蠵龜上岸產卵必經水域，因此在島的西岸與南岸劃定6處海龜產卵的沙灘為野生動物保護區

海龜 綠蠵龜 野生動物保護區

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