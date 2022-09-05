母愛爆發？矮黑猩猩緊抱小貓鼬 專家曝恐怖真相：留著晚點吃

大自然真奇妙！一張矮黑猩猩以「抱嬰兒」的姿勢，將不同物種的小貓鼬（本名侏獴，學名為Helogale parvula）抱在懷中並輕輕撫摸長達1個小時，黑猩猩的行為看來像是「母愛大爆發」，但專家卻有不同見解，更透露黑猩猩此舉背後恐怖的動機。

據《BBC》報導，該照片出自動物攝影師齊格勒（Christian Ziegler）之手，拍攝於剛果薩隆加國家公園（Salonga National Park），這張照片被票選為第58屆自然歷史博物館年度野生動物攝影師競賽最高人氣作品，也成為國外熱門話題。

就在網友們讚嘆這就是動物發自內心最原始的母愛之際，觀察矮黑猩猩長達20年的LuiKotale Bonobo動物研究計劃負責人弗魯特博士（Barbara Fruth）透露可怕事實，當矮黑猩猩追捕獵物時，牠們不會立刻殺死牠，而是在獵物還活著的時候開始進食。

弗魯特還提到，如果「晚餐」份量太多，但矮黑猩猩已經吃飽了，牠就會把剩下活著的獵物當作「寵物」對待，「但通常這些剩下的獵物到後來都會被吃掉」，其中這張照片所拍下的畫面可能就是這個情況。

矮黑猩猩以溫柔、和平的天性著稱，但弗魯特從觀察圈養的矮黑猩猩行為可知，矮黑猩猩會關心自己物種外的個體，但在野外，矮黑猩猩不太可能將其它物種當作寵物一樣長期照顧。不過，弗魯特也未否認猿類會將其它動物當作「飾品」來吸引群體成員的興趣，進而提升牠在群體中的地位。

所幸報導文末提到，這隻矮黑猩猩釋放了「牠的寵物」，牠懷中的小貓鼬最後安然地離開。

商品推薦