快訊

40多歲男發燒、喉嚨和肌肉痛 首例BA.4重複感染

指揮中心邊境放寬 「這幾國人」9月12日起入境可免簽

中重症+101、31死！40歲女快篩陽未就醫 隔天昏迷不醒送醫不治

北市動物園丹頂鶴寶寶 命名票選9月9日起跑

中央社／ 台北5日電
移居台北市立動物園11年的丹頂鶴KIKA和BIG日前成功孵出第一隻雛鳥，動物園9日起將舉辦新生寶寶命名票選活動。（台北市立動物園提供）
移居台北市立動物園11年的丹頂鶴KIKA和BIG日前成功孵出第一隻雛鳥，動物園9日起將舉辦新生寶寶命名票選活動。（台北市立動物園提供）

移居台北市立動物園11年的丹頂鶴KIKA和BIG日前成功孵出第1隻雛鳥，動物園表示，9日起舉辦新生寶寶命名票選活動，選項包含「哩鶴」、「KANO」等，邀民眾透過網路、實體參與。

中秋連假即將登場，台北市立動物園今天發布新聞稿表示，9日當天將在大門廣場舉辦「啾揪鶴中秋」中秋節暨感恩晚會活動，並延後打烊時間至晚間9時。

動物園介紹，活動內容包含親子律動體操、特技舞台劇演出、舞蹈表演等，下午4時起還有親子同樂園遊會駐站解說互動遊戲、刻柚燈活動，歡迎民眾一起參與，新台幣30元的星光票價就能體驗夜晚動物園。

動物園表示，9日起至16日還有新生丹頂鶴寶寶命名票選，候選名字包含「哩鶴」（你好），由運送Big和Kika來台的長榮航空提供；「佳鶴」（真好），由參與認養丹頂鶴的台灣佳能資訊提供；「六花（雌）」或「大希（雄）」，由日本北海道釧路市阿寒國際鶴類中心提供；還有園內照養團隊提供的「KANO」。

動物園說明，投票方式包含實體及網路，詳細辦法將擇日公布，參與民眾還能參加抽獎，有機會把限量精美文宣品帶回家。

中秋節 丹頂鶴

延伸閱讀

北市十大高價小豪宅曝 這兩種是主流

北市酒店衝突男遭刺傷不治 凶嫌羈押禁見

正妹藝術家窗邊認真寫生 好奇老虎「湊過來監督她畫完」：要把我畫帥一點

疑想偷2隻罕見白色幼獅 男子在動物園遭獅子攻擊致死

相關新聞

北市動物園丹頂鶴寶寶 命名票選9月9日起跑

移居台北市立動物園11年的丹頂鶴KIKA和BIG日前成功孵出第1隻雛鳥，動物園表示，9日起舉辦新生寶寶命名票選活動，選項...

水壺沒手拿交給牠就對了！柴柴「超捲尾緊扣寶特瓶」成另類馱獸

帶出門散步的狗狗也能變成另類馱獸？一名飼主帶自家柴犬外出，把寶特瓶放在柴柴的臀部，牠能用天生捲捲的尾巴固定住，並且完全沒有抗拒。

烏龜脫殼「30秒撕掉13片海苔」療癒片瘋傳 百萬人看傻他竟急喊：別動手

不只是毛小孩，烏龜也是現代不少人喜愛的異寵之一。日前網路上一段短片瘋傳，一名烏龜的飼主拍攝了愛龜脫殼的影片，只見一隻烏龜趴在平台上，飼主輕鬆地從牠身上拿起一片又一片像海苔或是昆布的舊龜殼，療癒的影片吸引百萬人觀看。

追車咬人遊蕩犬安置惹議 新北動物之家協助讓牠有個家

新北市動保處日前接獲遊蕩白犬追車咬人案件，經誘捕安置板橋動物之家。不料部分居民反對遊蕩犬安置在動物之家，經動保處協助下，...

企鵝走坡道突腳滑 「後仰一個神move」秒拉回..目擊妹子比本鵝緊張狂尖叫

水族館是許多大人小孩放假最喜歡去的地方，館內的明星動物也不少。日前一名女子到桃園某水族館觀光，看到國王企鵝剛好在滑梯上呆萌走著，模樣相當可愛，結果企鵝下一秒竟突然腳滑差點跌倒，女子也隨之發出驚恐尖叫，讓不少網友笑翻「比企鵝本鵝還緊張」。

浪橘貓現身後院！暖女秒餵罐罐 隔天牠「帶全家5口」霸佔院子開趴求收編

浪浪餵一餵總是會出現許多驚喜。一名女子某天發現家中後院出現一隻橘貓，便常常定點餵食，結果某天到後院去看不得了了，空地上滿滿都是貓，仔細看總共有6隻，讓女子直呼「竟然把全家都帶出來了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。