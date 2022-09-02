壽山獼猴不正常死亡 農業局：若蓄意毒殺依法究辦

中央社／ 高雄1日電

高雄壽山龍泉寺登山口附近，近期出現獼猴不正常死亡案件，高市農業局表示，檢驗報告發現2隻獼猴體內有滅鼠藥，不排除誤食或遭投毒，若蓄意毒殺，將依法究辦，並加強宣導查緝。

壽山是獼猴棲息地，經常出現獼猴搶食民眾食物或侵擾民宅，最近甚至被保育團體發現，龍泉寺登山口附近，有獼猴陸續出現不正常死亡案件。

高雄市農業局今天發布新聞稿表示，經農業局送檢分析後，有2隻獼猴體內檢出滅鼠藥剋滅鼠（Coumatetralyl）成分，但因獼猴為雜食性動物，不排除食入體內含滅鼠劑成分的老鼠、鳥類等，或誤食附近民宅殺鼠劑，或人為投毒可能。

農業局表示，若是蓄意毒殺，將依法究辦，絕不寬貸，依野生動物保育法最高可處新台幣30萬元罰鍰，並鼓勵民眾檢舉，一旦檢舉查獲不法者，將提供罰鍰金額20%的檢舉獎勵金。

另為防止獼猴遭不當傷害或毒殺，農業局也將加強登山口宣導及查緝，並與獼猴保育團體及警政強化宣導教育及合作查緝。

此外，農委會8月9日預告將台灣獼猴納入指定禁止飼養、輸入或輸出動物，農業局表示，已與民間團體台灣獼猴共存推廣協會合作，準備好配套措施，無論中央何時公告，都會針對獼猴不當虐養、不當餵食或毒殺等問題，增進相關措施。

農業局指出，與民間專業團體合作，除加強宣傳教育，更能掌握不法訊息，立即與警政循線遏止不法。高雄市也訂有野生動物保育自治條例，接觸或餵食獼猴最高可處新台幣1萬元罰鍰，倘有對待獼猴的不法行為，也鼓勵民眾拍照蒐證通報。

台灣獼猴為台灣特有亞種靈長類野生動物，農委會於民國108年1月9日公告為一般類野生動物，但近年來私養亂象叢生，中央於8月9日預告禁養規定，正式公告後，若民眾私養獼猴可依動保法處最高25萬元罰鍰，並沒入獼猴。

台灣獼猴 農委會 高雄市

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