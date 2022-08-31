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【動物冷知識】野外聞到「奶油爆米花」味？當心小命不保

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你有在野外聞到奶油爆米花的經驗嗎？（誰有啊！！

今天我們一起來看看動物尿尿的冷知識吧！




其實大多數的大貓尿液中，都含有化合物2AP，與爆米花香味的成份相似！




紅頭美洲鷲外貌很像火雞又像禿鷹，被稱為火雞禿鷹。他們是食腐動物，以腐肉為主。雖然會尿尿在腳上降溫消暑，但其實他們很少喝水，水份大多有食物中獲得！




馬來貘離開巢穴覓食時，也會邊走邊尿，推測是做記號以免回家時迷路，是凡走過必留下痕跡的代表！

參考連結：123

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