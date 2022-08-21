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哈士奇太嗨衝泥溝玩耍 正妹飼主追狗不慎摔得滿身泥

香港01／ 撰文／謝茜嘉
河南鄭州有名女子日前帶自家的哈士奇去黃河灘玩耍，沒料到過程中女子追狗時不慎掉進泥溝，人與狗也滿身泥濘，雙雙變成兵馬俑般（左圖）。女子強調未養哈士奇前，「我也是個很溫柔的小姐姐」（右圖）。 圖／「沸點視頻」微博影片截圖
河南鄭州有名女子日前帶自家的哈士奇去黃河灘玩耍，沒料到過程中女子追狗時不慎掉進泥溝，人與狗也滿身泥濘，雙雙變成兵馬俑般（左圖）。女子強調未養哈士奇前，「我也是個很溫柔的小姐姐」（右圖）。 圖／「沸點視頻」微博影片截圖

實在是太慘了，但怎麼會忍不住笑？哈士奇天生精力旺盛，愛搞破壞，常讓主人十分「頭痕」。河南鄭州有名女子日前帶自家的哈士奇去黃河灘玩耍，狗狗出外放風跑得很興奮，衝力一猛引致狗繩脫手，女子追狗時不慎掉進泥溝，結果人與狗也滿身泥濘，雙雙變成兵馬俑般，影片瘋傳令網民不禁爆笑。

據《沸點視頻》報道，該女子於本月13日帶哈士奇去黃泥灘玩耍，沒想到自己也弄得滿身泥濘，哈士奇跑完泥灘興致還未完，懶理全身沾泥的女主人一臉無奈，繼續在草地上不斷興奮地翻滾身體。人狗都髒得像兵馬俑，怎辦呢？為了帶哈士奇去洗澡，女子在車內座位鋪上一塊布，以免弄髒車子，惟哈士奇在車內亂動，致車門和前座座椅後方也沾上泥濘。

帶到寵物店洗澡時，哈士奇顯得十分抗拒，還一直在哀叫及亂動，女子大聲呼喝「閉嘴！」、「你幹啥！」，哈士奇還快速搖頭「揈」走臉上的水，令女子不斷走避，而地上跟洗澡的大鐵盆都滿佈泥濘。

女子表示，她當時找了好幾間寵物店都拒絕讓她帶狗進去洗澡，「好不容易找到了一家（店），還把下水道給人家洗堵了」。她強調未養哈士奇前，「我也是個很溫柔的小姐姐」。她說，家裏養的哈士奇非常調皮，因為是雪橇犬，精力特別旺盛，「不帶它出去玩，它就在家裏面拆家，帶它出去玩，它就去滾泥巴」。

有網民笑言，「真有耐心，要是我就開始起鍋燒油了」、「養二哈得有多大心理承受能力」、「自己養的自己受，沒啥好說的，小姐姐應該是蠻愉快的」、「小姐姐厲害了，自己弄的全是泥！不過哈士奇也是很調皮！」、「第一眼看成泥塑了，結果哈士奇動了」、「有沒有一種可能是狗狗從坑裏把主人救了」、「哈士奇這種狗還是看別人養比較歡樂」、「我比較心疼車子」。

不過也有不少網民認為女子是在擺拍，「掉溝裏還有專門的人拍視頻？現在的擺拍太多了！」、「為了拍視頻也是狠，車都搞成這樣子了」、「如今擺拍真無敵，強行頂鍋哈士奇。可憐狗子不能語，怒甩主人一身泥」。網民更像柯南上身般找出可疑之處，直指「臉上泥都那麼勻稱」、「真要是哈士奇幹的，估計就沒心情拍視頻了」、「故意把狗整髒，有點虐待的感覺」、「太假，整個小視頻都是喊來喊去，用狗子博眼球罷了」、「這種主播建議封殺，狗狗真是受罪！」。

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文章授權轉載自《香港01》

哈士奇

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