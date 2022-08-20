復育40倍國寶魚、全年無休救石虎 他們獲綠色奧斯卡

農委會林務局舉辦的「林業及自然保育有功表揚大會」，素來有綠色奧斯卡美稱，今表揚15名林業及自然保育有功人士及3組推動野生動物生命教育楷模團體。得獎者之一的雪霸國家公園主任廖林彥，是搶救國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭的關鍵人物，從200多尾復育至今達1萬2500多尾；獲獎團體之一的後龍動物醫院，則24小時全年無休投入野生動物救傷，獸醫師陳芸詩10年來救過1000多隻的野生動物。而支持他們繼續下去的動力，就是看到守護的動植物生命旺盛的那份成就感。

廖林彥的專長是水產養殖，出社會第一份工作就在雪霸國家公園負責台灣櫻花鉤吻鮭的復育及保育工作。他說，櫻花鉤吻鮭當初瀕臨滅絕，是因為台灣溪流遭受太多破壞，環境過度惡劣，他們花了4年時間進行完整生活史的養殖，再慢慢保種，有了種，放流的數量才會多。

廖林彥說，為了成功復育櫻花鉤吻鮭，他們從修復環境著手，徵收土地種下了50萬棵的樹，拆除攔沙壩，讓溪流能擁有多樣性，同時成立5支泰雅巡守隊，成員達300人。經過20年來的努力，台灣櫻花鉤吻鮭族群分佈的溪流從原本的1條增加至9條，數量也從200多尾達到現在的1萬2500多尾，增加40倍之多。

在苗栗後龍開設第一家動物醫院的陳芸詩，10年來幾乎全年無休，犧牲休假搶救野生動物，開業以來救過的野生動物多達1000多隻。陳芸詩說，她在研究所時期就曾接觸野生動物救傷醫療，後來返鄉開動物醫院，除了救治犬貓，也肩負苗栗縣唯一的石虎救傷處理醫院，提供第一線石虎健康檢查、醫療及短期收容。

陳芸詩回憶，野生動物容易因車禍、套索、獸夾受傷或誤食農藥中毒，送來時狀況通常都不好，當能把奄奄一息的野生動物救活，「心裡的高興勝過任何東西。」而她認為，醫療只是扮演一點小角色，重點在於推廣保育教育，讓大眾懂得尊重生命，當生物多樣性，人才也能永續。

偵破近年嘉義地區最大森林盜伐集團的南投地檢署檢察官張鈞翔則說，自己能對林業、自然保育有貢獻，不是在某一年辦了哪個案，而是經年累月、超過10年查緝各種違法森林法的案件，而他之所以能幸運偵破案件，都是仰賴林務局、林管處、警察司法人員一起打拚，這獎項是屬於一起追緝山老鼠的夥伴們。

林務局局長林華慶表示，今年林業及自然保育有功人士共獲47件推薦，創下新高，激烈競爭，獲獎者包括公部門合作夥伴、長年耕耘學術的研究員與學者、深耕在地的環境友善團體代表、將林業文化歷史撰寫成書的民間文史專家等，獲獎團體則有長期推動蝙蝠保育的台灣永續聯盟、撐起苗栗地區救傷第一線的後龍動物醫院，以及持續倡議石虎保育的台灣石虎保育協會，因為有他們在各面向展現環境價值，台灣才能更加永續、美好。 林務局今下午舉辦的「111年林業及自然保育有功表揚大會」，共表揚15人、3團體。左起為得獎者葉子誠、吳孟玲、梁家賢、林務局長林華慶、農委會主委陳吉仲、得獎者王松永、陳建名、趙青松、張鈞翔。圖/林務局提供 雪霸國家公園主任廖林彥投入復育台灣櫻花鉤吻鮭工作20多年，是搶救國寶魚的關鍵人物，今年獲選林業及自然保育有功人士。記者葉冠妤/攝影

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