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古生物鱟遭濫捕賣到朴子市場 保育志工付錢「贖鱟」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣生態保育協會1名國中退休女職員志工，日前在朴子市場，自掏腰包500元，從1名魚販手中，搶救1隻遭捕捉販售的母鱟，安置布袋鎮新岑國小收容復育中心。圖／蘇銀添提供
嘉義縣生態保育協會1名國中退休女職員志工，日前在朴子市場，自掏腰包500元，從1名魚販手中，搶救1隻遭捕捉販售的母鱟，安置布袋鎮新岑國小收容復育中心。圖／蘇銀添提供

世界三級瀕危物種古生物「鱟」，國內至今未公告為保育海洋野生動物保護，嘉義縣生態保育協會1名國中退休女職員志工，日前在朴子市場，自掏腰包500元，從1名魚販手中，搶救1隻遭捕捉販售的母鱟，安置布袋鎮新岑國小收容復育中心，公鱟見到獲救的母鱟，馬上游上前抱住母鱟。

「護駕母鱟」。值班志工說，超感動的，母鱟被第一期學姐在朴子市場魚販攤位發現，學姐馬上啟動通報系統，邊通知保育協會總幹事蘇銀添，邊和魚販交涉花500元買下，把母鱟帶回來。

蘇銀添輕輕的抓起母鱟，然後溫柔的放進收容池，心疼說，「不知妳離開海水多久了？適應一下環境吧！過一段時間，發現原本在收容中心孤家寡人的公鱟，已經緊抱母鱟不放，蘇銀添真是月老啊！」

蘇銀添說，這隻母鱟幸運未受傷，鱟至今還不是公告保護的海洋生物，捕捉不會受罰，過去漁民捕捉轉售食用，現在很少人食用，轉售販賣給人帶回家，做水族生物觀賞用途，農政單位宣導勿濫捕，放回大海，或交給收容保育中心。

國家環境教育獎得主蘇銀添，守鱟10年有成，海保署啟動保育計畫，讓他欣慰，希望早日公告鱟為保育動物，縣府計畫建造全國首座鱟生態教育館，原定明年完工，因缺工、建材漲價，招標流標三次，延後到2024完工。

海委會海保署最近預告四項海洋野生動物保育計畫：鯨豚、海龜、黑嘴端鳳頭燕鷗、三棘鱟，認定三棘鱟已達列入保育類物種基準，將適時提報海洋保育類野生動物諮詢委員會研商是否納入保育類動物。

嘉義縣生態保育協會1名國中退休女職員志工，日前在朴子市場，自掏腰包500元，從1名魚販手中，搶救1隻遭捕捉販售的母鱟，安置布袋鎮新岑國小收容復育中心，公鱟見到獲救的母鱟，馬上游上前抱住母鱟。圖／蘇銀添提供
嘉義縣生態保育協會1名國中退休女職員志工，日前在朴子市場，自掏腰包500元，從1名魚販手中，搶救1隻遭捕捉販售的母鱟，安置布袋鎮新岑國小收容復育中心，公鱟見到獲救的母鱟，馬上游上前抱住母鱟。圖／蘇銀添提供
嘉義縣生態保育協會1名國中退休女職員志工，日前在朴子市場，自掏腰包500元，從1名魚販手中，搶救1隻遭捕捉販售的母鱟，安置布袋鎮新岑國小收容復育中心，公鱟見到獲救的母鱟，馬上游上前抱住母鱟。圖／蘇銀添提供
嘉義縣生態保育協會1名國中退休女職員志工，日前在朴子市場，自掏腰包500元，從1名魚販手中，搶救1隻遭捕捉販售的母鱟，安置布袋鎮新岑國小收容復育中心，公鱟見到獲救的母鱟，馬上游上前抱住母鱟。圖／蘇銀添提供
嘉義縣生態保育協會1名國中退休女職員志工，日前在朴子市場，自掏腰包500元，從1名魚販手中，搶救1隻遭捕捉販售的母鱟，安置布袋鎮新岑國小收容復育中心。圖／蘇銀添提供
嘉義縣生態保育協會1名國中退休女職員志工，日前在朴子市場，自掏腰包500元，從1名魚販手中，搶救1隻遭捕捉販售的母鱟，安置布袋鎮新岑國小收容復育中心。圖／蘇銀添提供

朴子 海龜

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