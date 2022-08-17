中興大學義診團協助犬貓節育 關島總督發文感謝

哈囉大家好，我是帽帽！ 正常情況下我們可以透過五官辨識不同的人，但動物感覺都長得很像，有時候自己養的寵物都會搞混。 那動物又會怎麼認出朋友呢？今天我們一起來看動物辨識夥伴的冷知識吧！

2022-08-17 16:24