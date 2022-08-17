中興大學義診團協助犬貓節育 關島總督發文感謝
國立中興大學獸醫學系義診團日前赴美國屬地關島協助推動「島嶼寵物節育計畫」。關島總督古蕾露特別在社群媒體發文，感謝協助解決當地流浪犬貓問題。
駐關島辦事處發布新聞稿表示，中興大學獸醫學系義診團於4日至15日在關島協助關島政府執行「島嶼寵物節育計畫」（Spay and Neuter Island Pets, SNIP），完成每日節育50隻，8個工作日共400隻犬貓的目標。
關島總督古蕾露（Lou Leon Guerrero）昨天在臉書、Instagram發文，感謝台灣獸醫義診團協助解決當地流浪動物問題。
辦事處表示，駐關島辦事處處長陳盈連昨天也投書當地媒體「太平洋日報」（Pacific Daily News）感謝關島政、學、僑界，共同支持中興大學跨海進行節育義診，為關島SNIP節育計畫揭開序幕。
辦事處指出，SNIP節育計畫由關島農業局公立獸醫師、關島流浪動物救援組織Guam Animals In Need、關島流浪動物送養組織Boonie Flight Project共同執行，透過節育及回置的人道方式控制流浪動物數量。未來5年關島政府將持續投入經費推動SNIP節育計畫。
另外，辦事處也將與關島教育局合作推動流浪動物生命教育課程，宣導動物福祉觀念。
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