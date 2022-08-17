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【動物冷知識】屁屁氣味透露一切？狗狗「聞屁觀色」記一輩子 下次見面也認得
哈囉大家好，我是帽帽！
正常情況下我們可以透過五官辨識不同的人，但動物感覺都長得很像，有時候自己養的寵物都會搞混。
那動物又會怎麼認出朋友呢？今天我們一起來看動物辨識夥伴的冷知識吧！
狗狗是嗅覺非常靈敏的動物，有正常社交能力的狗狗，遇見新夥伴就會去聞對方的屁屁，連人類的屁屁也不放過( ⑉¯ ꇴ ¯⑉ )
而且狗狗能夠記住這個氣味，以便將來再相遇時，能認出這是同一隻狗狗！
人類辨識人臉是從眼睛、鼻子、嘴巴等部位一起看，藉此快速識別其他人的臉。但當五官反轉顛倒時，就很難辨認，這稱為反轉效應。黑猩猩在辨識屁股時也會出現這樣的狀況唷！
海豚不具備脊椎動物前腦結構中參與嗅覺的「嗅球」（olfactory bulbs），所以研究團隊認為海豚應該是靠味覺在辨認尿味。雖然海豚也可以透過聲音或回聲定位來互相交流，但尿液也可以傳達生殖狀態，或利用費洛蒙影響彼此的行為，要壞壞比較害羞啦🫣
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