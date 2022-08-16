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家貓成野鳥惡夢 不宜出現在野外？

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
家貓對野生小型動物造成巨大威脅，但是否該因此實施禁止家貓出門的政策，兩方專家看法不一。（Photo by Niels Hartvig on Flickr under C.C. License）
家貓對野生小型動物造成巨大威脅，但是否該因此實施禁止家貓出門的政策，兩方專家看法不一。（Photo by Niels Hartvig on Flickr under C.C. License）

家貓到底能不能到野外散步？生態專家認為，家貓會殺害大量的野鳥與哺乳類，導致鳥類數量減少，強調「任何家貓都不該出現在野外環境」；但另一派聲音說，氣候暖化與城市擴張才是鳥類銳減的原因，呼籲實行「飼主禁止在鳥類的活躍期帶貓出門」的政策即可。

家貓導致野鳥滅絕

衛報》報導，家貓野外活動的爭議存在已久。在美國，有些飼主會帶家貓散步，再加上流浪貓的威脅，導致每年都有數億的鳥類或哺乳類遭到殺害。美國喬治城大學生態學家馬拉強調，「任何家貓都不該出現在野外環境當中。」

德國有一座小鎮為了拯救當地瀕臨絕種的陸棲鳥類，更祭出法規，要飼主要將寵物貓鎖在室內，否則將面臨到500歐元的罰款，如果寵物貓殺害了瀕危的雲雀的話，罰款金額上看5萬歐元。

寵物貓面臨罰款

過去就曾發生貓咪導致物種滅絕的事件，如19世紀的歐洲人將家貓帶進紐西蘭的小島後，不到數年，該島嶼特有的小型鳥類「斯蒂芬島異鷯」（Lyall’s wren）就滅絕了。英國雷丁大學學者皮里指出，貓能狩獵多種小型哺乳類與鳥類，考量歐洲鳥類數量持續下降的狀況，不斷增加的寵物貓「相當令人擔憂」。

然而，在歐洲，帶家貓出外散步是相當正常的事情，如英國就有70%的寵物貓飼主認為，「偶而就該帶貓出門走走」，動保團體更宣稱，「讓貓能夠自由活動，有助於寵物的健康。」

家貓應有宵禁

英國鳥類保護協會（RSPB）指出，「不擔心貓對鳥類的影響」，相反的，應該要專注於全球暖化、集約化農業與城市擴張的影響，上述因素導致鳥類的棲息地與食物持續消失。此外，貓類主要狩獵的對象是「虛弱或受傷的鳥類」，這些鳥類就算置之不理也會死去。

對此，貓咪保護協會建議，政府可以實行從黃昏到黎明禁止帶貓出門的宵禁，鳥類保護協會也認為這項措施是「雙贏」，因為黃昏和黎明是鳥類最活躍的時段，而且不在夜間帶貓出門，也有助於「減少寵物發生交通意外的狀況」。

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寵物 英國 宵禁

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